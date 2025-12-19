子どもの将来を考えたとき、多くの親は英会話やスポーツなどの習い事に力を入れます。もちろん、それらも素晴らしいスキルとなるでしょう。一方で、富裕層の家庭では、“ある教育”が重視されています。 それは、資本主義社会を生き抜くために不可欠な教養です。市川雄一郎氏の著書『普通のひとでも富裕層になれる シンプルな投資の学び』（日経BP）より、富裕層の教育の特徴と一般家庭との違いをみていきましょう。

高校で必修化も、現場で戸惑いの声…日本の「金融教育」の遅れ

ニュース等でご存じの人も多いと思いますが、高校の家庭科や社会科の科目に「お金の教育」に関するカリキュラムが追加されました。

では、なぜ最近になって導入され始めたのか？ 成人年齢が18歳に引き下げられたこともあり、社会に出る前にお金の知識がないと困るという理由が大きいといわれています。

しかし導入当初、生徒にお金の教育を施す先生方は大いに戸惑ったという声が多くありました。なぜなら金融教育を受けた経験がない教師がほとんどで、自身が投資や資産運用に対する知識を持っていない状況で教えることに大きな不安を覚えたのです。

実は以前、私は金融教育を受け持つ先生方と話す機会があり、そうした多くの不安の声を直接耳にしたことがあります。ちなみに現在では高校1年生から金融教育のカリキュラムが採用され、授業時間も増加しましたが、小学校や中学校ではまだ導入した事例はあがっていない状況です。

個人的な見解ですが、私はもっと多くの生徒に金融教育を施すべきだと考えますし、それが当たり前になってほしいと願っています。なぜなら、小さい頃から金融教育を受けた人とそうでない人では、お金に対する考え方が大きく変わる可能性があるからにほかならず、実際日本では証券口座を保有する人が全体の約2割しかおらず、そのなかで運用を行っている人はさらに少ない状況だからです。

投資がいかに大事かが理解されず、その基本を学ぶこともない、という現状が露呈されているわけで、それを変えるためには、やはり小さいうちから金融教育を施していくことが当たり前になる必要があると思います。

小学校から「投資」のグループワーク…アメリカの金融教育

たとえば、アメリカにおける多くの州では、子どもの頃から積極的に金融教育を施すのが当たり前の文化になっています。

実際、日米欧の金融資産の比率を見ると、日本の家庭の資産の半分以上が預貯金に集中しているのに対し、アメリカでは投資が日常的に行われており、資産運用が当たり前の文化として根付いていることがわかります。

では、実際にどのような教育が施されているのでしょうか。アメリカでは、高校の経済に関する授業に資産運用関連の項目が含まれている場合があり、小学校や中学校でも社会科の授業の一環として株式投資に関するグループワークを行うことがあるそうです。

たとえば「どの企業に投資すべきか」を議論し、その理由を分析・発表する活動を通じて、社会の仕組みを学びます。このような体験は投資に対する意識を高め、将来の行動に影響を与える重要な機会となっています。

一方日本では、そもそも家庭で子どもと金融や投資について話す機会はほとんどなく、金融教育が行われることは非常に少ない状況です。親がそうした教育を受けていないのですから当然ではありますが、だからこそ、親が子どもと一緒に、未来の成長が期待される企業について考えたり、決算書を読み解いたりする経験を共有することが重要だと思います。

教育環境が、将来のお金に対する意識を大きく変える

私が見た富裕層のなかには、小学生と中学生の子どもと一緒に決算書を読んで意見を交換していた家族がありました。結果として、子どもたちが親よりも詳しくなり、大学生になる頃には自ら投資を始めていました。このような教育環境が、お金に対する子どもたちの意識を大きく変えるのです。

さらに、アメリカでは社会に出た際、先輩社員が若手に投資を促し、教える文化が一般的だといわれています。日本ではそのような文化がまだ浸透していないため、アメリカとの大きな違いを感じます。

家庭での会話のなかにお金や投資についての話題が増えていくという環境をつくるためには、投資・金融教育を当たり前の文化にすることが必要だといえるのです。

大人になったあなたにとってもまだ間に合う内容ですし、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

日本の富裕層に共通する「3つ」の特徴

以下はあくまで私が見てきたなかでの話になりますが、日本国内にいる富裕層は、個々にいくつか共通する「特徴」を持っています。

1．決断スピードの速さ

そのひとつとして挙げられるのが「決断スピードの速さ」です。何かを決める際、ゆっくり時間をかけて悩むことがありません。ただし、その特徴が本当によいことだと言い切るのは難しいところです。なぜなら、焦った挙げ句、誤った選択・決断をしてしまう恐れがあるからにほかなりません。

とはいえ、これを企業にたとえてみるとどうでしょうか？ 迅速に決断して素早く次のステップへ進む企業と、ダラダラと時間をかけてゆっくりと進む企業、果たしてどちらの企業が成長・発展する見込みがあるのか、と問われたら、多くの人が迷わず前者のほうだと答えるでしょう。

しかし、いざ投資に関する決断を迫られたとき、未経験者の多くが二の足を踏むのではないかと思います。その理由は単純に「怖いから」にほかならず、知識がなければ判断に迷うのも当然でしょう。

一方、確固たる知識があり、かつ百戦錬磨の経験が備わっていたとしたら話は違ってきます。特に投資は、買うべきか、売るべきかなど、常に決断を迫られるものです。富裕層が学習に貪欲なのは、余計な時間をかけず、スピーディーに事を運ぶためといっても過言ではありません。

2．好奇心が旺盛

そして富裕層の特徴としてはもうひとつ、「好奇心が旺盛である」点が挙げられます。

たとえば初めて口にする食べものを前にすると、誰でも抵抗感を覚えると思います。「いったいどんな味がするのか」「見た目がちょっと変だけど大丈夫か？」といったところです。しかし、一度食べて「おいしい」とわかれば、また食べたくなる。そんな経験をした人も多いと思います。

ところが私が見てきた富裕層はその辺の「躊躇」がなく、興味（そして知識に裏付けられた確信も）があれば、迷わず口にしてみる、そんな人が多い印象です。

自立心が、将来の投資判断を左右する

3．大事なことは子ども自身に決めさせる

また、富裕層が持つ特徴としては、自身の子どもに資産を受け継がせるべく、「自分で重要な決断ができるように育てよう」と教育する人が多い傾向にあります。

たとえば「どの高校に進学するか」「どの大学に行くか」という選択について、親が「こうなってほしい」という理想を押し付ける家庭もありますが、私が見てきた多くの富裕層の家庭では、子どもが自分で考えて決めているケースがほとんどでした。

しかも具体的に「将来この職業に就きたいから、この大学に行きたい」「こういうことをするために、高校卒業後は専門学校に進みたい」など、自分で将来を考え決断しています。

もちろん、何らかのきっかけによって自分の将来に具体的なビジョンを持ち、確固たる進路を選べる子どもはいると思います。でもそれは、偶然や運の要素が大きく、最初から自分の進路は自分で決めるべきだと考えている子どもはさほど多くはないでしょう。

過保護に育つと、投資でも“人任せ”に

しかし、だからといって手取り足取り子どもの行動を指示してしまうのは、過保護といっても過言ではなく、かえって子どもの成長を妨げます。過保護に育てられた子どもは、社会に出てから自分で物事を考えられなくなる傾向があることはいうまでもありません。

こうした傾向を資産運用という側面に当てはめてみましょう。どのような投資をするか、その機会に出合ったとき、彼らはどんな行動を起こすでしょうか。

もちろんこれは私の勝手な推測でしかありませんが、おそらくは人のいいなりになりがちです。投資でいうなら、金融機関の営業担当者やファンドマネジャーからいわれるままの商品を何となく購入し、何となくのタイミングで手放してしまう。資産が増えても減っても、その結果を甘んじて受け入れるだけといった流れになりそうです。

つまり、大事なのは「方法論を教える」ということであり、決断するのは自分自身であると子どもにしっかりと認識させることだと考えます。

市川 雄一郎

GFS（グローバルファイナンシャルスクール）校長／投資教育家／CFP®