＜要注意ママ友＞子どもの進路を知り合いに聞かれて困惑。進学先はどの情報まで話すもの？
今や個人情報やプライバシーを守ることが当たり前の時代になりました。知り合ったばかりの人には、むやみに自分や家族の話をしないようにしているというママもいるのではないでしょうか。そうしたなか、ママスタコミュニティには子どもの進路を知り合いにどのくらい話すのかというテーマでこんな投稿が。
『子どもの進路どこまでオープンにしてますか？ 制服でどこの学校に行ってるかは察しがつきますが、それ以降の情報ってどこまで伝えてますか？ 相手から聞かれた場合です。話したくない人から聞かれるのが困ります。相手も子どもがいる人なんですが、もともとそんなに話をしたくない人なのに聞いてきて困惑したことがあります。相手の子のことも知りたくないし、自分のことも話したくないしで困りました』
進学先は何も話せません。噂話はすぐ広まるから
『全部内緒。どこに住んでるのかくらいはふわっと伝えても、大学の名前とか細かいことは全部内緒。田舎ってすぐ噂が回るからなにも話せん』
『言わない。大学名も企業名も知名度低すぎて。「ん？ えっと……？」という反応されて補足説明が要るから』
誰にも何も話さないというママの意見を見てみると「田舎に住んでいてすぐに噂話が広まるから」と言っている人がいました。「あそこのお子さん、〇〇大学なんだって」、「その大学の学費ってどのくらい？」、「偏差値は？」、「お金持ちでいいわね」と、進路先以上の情報を詮索したり根も葉もない噂話が広まったりすることを懸念している人は多いのかもしれません。また大学名を伝えても知名度がないためにそのほかにもいろいろと説明しなければいけないのが面倒という人もいました。
世間話の一環。進路は隠さず話す
『聞かれたら普通に答えるだけ。世間話の一環でしょ。勘繰る人は自意識過剰だと思う』
『フルオープン。隠す必要が微塵もない。後ろめたいことしてるわけでもあるまい。わが子の選んだ人生の道を隠す必要が全くない。自分から知り合い見かける度に｢ねえ！ うちの子の行ってる学校○○だよ！｣なんて言って回ってる訳じゃない。聞かれたなら素直に何の問題もなく答えます』
何も抵抗なく、質問されたらなんでも答えるという人もいました。世間話の一環なので何も詮索されているわけでもなく、ただ事実を淡々と答えればいいという考えはもっともですよね。自分からわが子の進学先を言いふらしているわけでもなく、後ろめたいこともないのだから普通に答えるというママたち。なかには「こそこそ隠しているほうがわが子に対してネガティブ」という意見もありました。
答えたくないから逆質問して切り抜けている！
『自分からは何も話さないし、興味もないから聞いたりしないけど、もし聞かれたら「大学生です」だけ。「どこの？」とか聞かれても「子どもが自分の話を他人にしないでほしいと言われてるので、すみません」って答えてる。結局は話のネタにしたいだけか、自分の知りたい情報を集めたいだけだから』
『そういう人って、子どもが難関大に行ってたら自分から聞いてきたくせに「自慢だ」って言うよ。感じ悪い人にはひたすら天然のふりして、聞かれてるのに「えー、〇〇さんはどこなんですか？」とか笑顔で聞いてそっちの方向にだけ話を振り続けるのよ』
子どもの進学先を言わない理由としては、「偏差値が高い大学ではないから言いたくない」と考えるママもいれば、「偏差値がそこそこ高い有名大だから、答えると自慢と受け取られて面倒」と考えるママまでさまざまでした。実際に子どもの進路先を聞かれた経験があるママからは、「わざわざ聞いてくる人は情報や噂話を集めているだけ」、「人にやっかみを言いたいだけだからちゃんと答えない」という理由も寄せられています。そこでママたちが実践しているのは上手に質問をかわして答えを濁すという方法です。大学名を詳しく聞かれたら、わが子の希望で答えないようにしているという家ルールを持ち出せば、大抵の人はそれ以上ツッコまないでしょう。また逆に相手に質問するという切り抜け方を実践しているママもいました。ただ、相手が嬉々として子どもの進学先を話してきた場合は、こちらも答えざるをえないというリスクもあるかもしれません。
進学後は言ったけど進学前は言わなかったよ
『相手による。お喋りスピーカーママには「自宅から通えるところ。成績悪かったし」って誤魔化す。義両親もお喋りスピーカー、すぐ親戚中に言いまくるから半年ぐらい言わなかったな』
『仲良い人なら普段の会話から今の話になる。相手から聞いてくるって大体仲良くもない顔見知り程度なんだよね』
『進学前は伏せるけど進学後は普通に答える。聞いてもはぐらかす人がいると気になって色々な人経由で知ろうとするので、そちらのほうが印象に残って覚えられちゃうから面倒』
『進学後は聞かれたら聞かれたことだけ答えるかな。わざわざこちらからは言わない。言葉を濁して難関大だと後からわかっても勿体ぶって……みたいに思われるし。「すごいじゃん！」みたいに言われたら他人事のように「本当にね」とか「子どもが親の知らぬとこで頑張ったみたい」とかは答えるけど』
自分の個人情報をあまり話したくない人から質問されたのであれば、ごまかしたり適当に濁したりしてその場を切り抜けたいもの。ただ仲のいい友達や親せきなどであれば、普通に答えるというコメントもあったので、結局子どもの進路先を言うかどうかは相手との関係性によるということなのかもしれません。ただこの「誤魔化す」、「適当にはぐらかす」というのも諸刃の剣のようです。ハッキリと大学名を言わないことで相手から「結局どこなの！？」と余計に興味をひいてしまうこともあるかもしれません。そうするとどうにかして知ろうとして周囲を嗅ぎまわったり、情報を集めたりされる可能性が。それを避けるためには「子どもの希望で答えたくない」と伝えたほうが、相手も諦めるかもしれませんね。また志望校段階であれば大学名は答えないものの、進学したら答えるという人もいました。受験前の志望校を答えても合格できなかったときに「あそこの子は〇〇大に落ちた」という噂が広まってしまって、子どももかわいそうですよね。しかし合格して進学したら隠す必要もないのですから、オープンにしているという人もいるようです。
他人の子どもの進路が気になる人は世間話の延長の場合もありますが、嫉妬ややっかみなど面倒なことに巻き込まれる可能性もあります。相手を選んで答えることが最も無難なのかもしれませんね。
文・AKI 編集・みやび