¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡¡2²óÌÜ¸ò¾Ä¤Ç700ËüÁý¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¾ºµëÊ¬¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©¡Öµ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢700Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2200Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡6Æü¤Ë1ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤ÏÊÝÎ±¡£¡ÖÍèÇ¯1Ç¯¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÝÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿Ã«Àî¸¶¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¡¢2²óÌÜ¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤â¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²óÅú¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾ºµë³Û¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Çµ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¥«¥á¥é¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡¢48»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó³°Ìî¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½ºÙÀî¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¼ºÇÔ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏºÆ¤ÓÊá¼ê¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£º£Ç¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÍèÇ¯À²¤é¤¹¤Î¤¬º£¤Î³Ú¤·¤ß¡£¥×¥ì¡¼¤ËÁ°ÌÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¹¤´¤¤¿ô»ú¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£