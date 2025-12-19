無印良品、“予算別”クリスマスプレゼントにおすすめアイテムを紹介 アロマディフューザーやオイルなど多彩な商品そろう
良品計画が運営する「無印良品」が19日、公式インスタグラムを更新。クリスマスプレゼントにおすすめなアイテムを予算別にまとめて紹介した。
【写真】無印良品が公開した“予算別”クリスマスプレゼントにおすすめアイテムまとめ
手軽に渡せる「500円までのアイテム」には、お香やマッサージグッズなど日常を彩る商品が並んでおり、「1000円までのアイテム」にはスキンケア商品やバスソルトなどが挙げられている。
そのほか、「2000円までのアイテム」「4000円までのアイテム」「10000円までのアイテム」をまとめており、アロマディフューザーや調理機能付き炊飯器などが紹介されている。
