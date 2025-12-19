「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。驚きの食生活とルーティンへの強いこだわりを語った。

「仕事前にベンティサイズのコーヒーを飲む」とルーティンを明かした横山。「それを昼から夜にかけてゆっくり飲むんですよ」と明かした。

続けて、「俺、1日1食なんですよ」と告白。食事は夜だけだといい、「それ（コーヒー）が夜までのご飯やと思ってるんですよ。夜ご飯思いっ切り食べるから、夜までこれでしのぐって決めている」と話した。

タレントの指原莉乃が「恋人から“きょうランチ行こうよ”って言われたらどうするんですか？」と聞くと、「“食べといて、見とくから”って言う」と回答。横山の答えにスタジオからは悲鳴が上がった。「ひとくちいる？」と聞かれたら、「俺、1日1食やから」と断るという。

横山は自身のルーティンについて、「仕事じゃなかったら崩さへんかな」と話した。放送作家でタレントの野々村友紀子氏は「仕事では崩すのに彼女とのランチでは崩さないってことでよろしいですか？」と問い詰めて、笑いを誘った。