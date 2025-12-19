第37回フジテレビヤングシナリオ大賞の受賞会見が19日、都内の同局で行われ、河内大輝さん（32）が大賞を受賞した。

大賞作「もうええわ」は吃音（きつおん）を持つ高校生の谷本凌と、谷本を漫才コンビに誘う松岡颯斗の成長を描き、応募1477編の頂点に立った。

初応募で大賞をつかんだ。「普段、代理店でCMプランナーをしていて、動画のせりふや企画は仕事をやりながら勉強していたんですけど、脚本の方に興味持って。受け身で企画するんじゃなくて、自分がどれだけ脳みそフルスイングできるのかをやってみたくて挑戦しました」ときっかけを明かした。

今後については脚本家一本に絞る可能性も、CMプランナーと二足のわらじの可能性も残している。「目の前のものをおもしろくすることに精いっぱいで、人生であまり遠い目標を立てたことがない」という。好きな作品は13年のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」。「好きすぎて最終回をまだ見てないです。話題性もあるのに根底にあったかさがあって、思いやりがあるのが好き」と話した。

「僕は美大とかじゃなくて一般の大学から代理店に入って、CMを考えて、脚本の賞までいただいて。自分ができると思ってなかったことが続いている。映像の仕事って突き詰めて永遠に悩めるところが楽しいなと思うので。これからもその場にいられるように、いっぱい考えて悩みたいなと思います」と話した。

会見には佳作の北山竜一さん、平木理裟さん、金子力さん、小野朝子さんも出席。大賞には賞金300万円、佳作は同50万円が贈られた。受賞作のいずれかがドラマ化される。