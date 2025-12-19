女優の北香那（28）が19日、都内で行われた主演NHK連続ドラマ「替え玉ブラヴォー！」（来年1月5日開始、月〜木曜午後10時45分）の会見に出席した。

ラーメン×バレエ×女の友情をテーマに、岸本鮎佳氏のオリジナル脚本で届ける一作。北は岸本氏のファンだったと明かし「台本を読み進めていくとこれは絶対面白いじゃんとワクワクが止まらなくて。キャストやスタッフのみなさんと最高の時間が過ごせたなと感謝しております」とあいさつした。

撮影でのラーメンシーンについて「何年分かのラーメンは食べたんじゃないかな」と笑い「日によっては7杯とか。私はラーメンが大好きで、今までご褒美的な感じでいただいていたのですが、撮影中は毎日いただいていて、いい時間だったかなと思います。もともとたくさん食べられる体質ではあるので、ハッピーな気持ちになりました」と振り返った。

スタッフから1口の量の多さを突っ込まれる場面もあり、「映像で見返したらすごい量で。食べ方やスピード感なども含め、視聴者の方がそそられる要素になったらいいなと思っています。」と語った。

会見には共演する天野はな（30）も出席した。2人ともにバレエ経験者で、バレエシーンについて、北は「こんなに難しかったっけという思いと同時に、こんなに楽しかったっけとも感じました」と笑顔。天野も「北さんのバレエシーンはひとつの見どころ」と語り「私も10年のブランクがあったので、最初の方は体が追いつかなくて。けがをしてしまった期間もあって苦しい思いもしましたが、（撮影中に）本当のプロダンサーの方が、自分がけがした時の話をして励ましてくださって、そういうところも含めてとてもいい準備期間になったんじゃないかなと思います」と明かしていた。