鹿児島市南部の市街地できょう19日、サルの目撃情報が相次いでいます。

きょう昼前、鹿児島市桜ケ丘の鹿児島大学病院の駐車場で、視聴者が撮影した写真です。軽乗用車のフロントガラスほどの大きさのサルが、ボンネットの上に座っています。

目撃した女性によりますと、「山のほうでバキッと枝を折るような音がして、木の枝が揺れるのが見えた。ボンネットの上にサルを見つけた」「車の中から撮影したが、こっちにきたら怖いと思った」ということです。

鹿児島市でサルが目撃された場所と時間

鹿児島市によりますと、きょうは谷山など鹿児島市南部でサルの目撃情報が相次いでいます。

・午前7時45分ごろ 光山付近 ・午前9時ごろ 谷山中央6丁目付近 ・午前9時10分ごろ 西谷山１丁目付近 ・午前11時25分ごろ 東谷山6丁目付近 ・午前11時45分ごろ 桜ケ丘

目撃されているのは同じ１匹とみられ、これまでに被害の情報は入っていないということです。

鹿児島市内各地 これまでもサルの目撃情報

鹿児島市では11月にもサルの目撃情報が相次ぎました。11月には、西陵・田上台・桜ヶ丘・谷山・与次郎・天文館など広範囲で目撃されています。

谷山で目撃された猿 11月

野生のサルと出会ったら…注意点まとめ

鹿児島市は、サルを見かけた場合はむやみに近づかず、鹿児島市生産流通課（099-216-1340）まで連絡するよう呼びかけています。

サルに対する（あいうえお）注意事項 （鹿児島市まとめ）1.目をあわさない

サルと目線を合わせると威嚇されたと思い、襲う場合があります。サルの目を見ないでください。

2.いたずらしない（からかわない）

刺激を与えなければサルは襲ってきません。サルを囲ってイタズラしないようにしましょう。

3.うるさくしない（騒がない）

大声を出すとサルが興奮して人を襲ってくる可能性もあります。落ち着いて、速やかにその場から離れましょう。

4.えさを与えない

えさを与えることにより、人に慣れてしまうと家に侵入するなど地域全体に被害が発生する恐れがあります。えさは、絶対に与えないようにしましょう。

5.おいかけない

興奮しているサルは襲ってくることがあります。むやみに追いかけないようにしましょう。

