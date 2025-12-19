

リストランテ めぐみ／骨付鶏の香草トマト焼き パスタ添え

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、クリスマスシーズン限定でいただけるおいしい料理やスイーツ。香川から、クリスマスにぴったりのパスタを紹介します。

高松市三条町の「リストランテ めぐみ」。パスタやドリア、スイーツなどが楽しめるお店です。

リストランテ めぐみは、毎年クリスマス限定メニューを提供しています。2025年のおすすめが、「骨付鶏の香草トマト焼き パスタ添え」（2000円）です。

香川のクリスマスといえば、やはり骨付鳥！ それをイタリア料理にアレンジしたメニューです。

（リストランテ めぐみ／片岡義博さん）

「クリスマスらしく、骨付鳥はまるまる一本用意して、香草で香りをつけたもの。そしてパスタ。そのひと皿で満足していただけるようになっているんじゃないかと思います」

骨付きの鶏モモ肉を、トマトソースとうま味たっぷりの昆布水に絡めて焼いています。

実は、焼く前にあらかじめ鶏のスープでゆっくり火を入れ、しっとりやわらか、ジューシーな仕上がりになるんです。

パスタも鶏肉のうま味がたっぷり溶け込んだソースで食べると絶品です。

そして、デザートにはクリスマス限定のパフェ（900円）を。洋梨のコンポートに、洋梨のゼリーをのせた、旬の洋梨づくしのメニューです。

さらに、クリームもポイントがありまして……

（リストランテ めぐみ／片岡義博さん）

「生クリームとクリスマスカラーの赤、キイチゴクリームを添えて、満足いただけるんじゃないかなと思います」

キイチゴのクリームとソースの酸味が、口をリセットしてくれるので、いくらでも食べれちゃいそうです。

リストランテめぐみは、テイクアウトメニューも豊富。クリスマスは、お店の味をおうちでゆっくり楽しむのもいいかもしれませんね。

（2025年12月19日放送「News Park KSB」より）