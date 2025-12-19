THE ALFEE¡¢¡Öanan¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Ë¡ª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿3¿Í¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¤¬¡¢12·î26ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Öanan¡×2477¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ï¾å³«±é¤Ë²Ã¤¨¡¢3¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤ÎÈÕ»Á²ñ¤â¤Î¤¾¤¸«¤Ç¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡¢íþ¤ë²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢3¿Í¤Î¸Ç¤¤å«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê±éÁÕ¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì»°À¼¤È¿´¤Ë¶Á¤¯²Î¾§¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÁÀâ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTHE ALFEE¡£º£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤Î¿Ê²½¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¾ï¤Ë»þÀá¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Â³¤±¡¢Ä°¤¯¤â¤Î¤ò¶Ã¤«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢3¿Í¤ÇÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëTHE ALFEE¤¬ËÜ¹æ¤Î¡Öanan¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢»¸Á³¤Èµ±¤¯¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î½©¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤Ë¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ä¡×¤È¤Î¡Öanan¡×¥¯¥ë¡¼¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¤µ¤¹¤¬¥¹¥¿¡¼¡ª¤Ê¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÎ©¤Á»Ñ¤Ç±þ¤¸¡¢»×¤ï¤º¸½¾ì¤Ç¤Ï´¿À¼¤¬¡£±ß½ÏÌ£¤È¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¼ì²Ã¹©ÈÇ¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢THE ALFEE3¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë3¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¤Þ¤º»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤Î¡Ö¤ªÃãÌÜ¤µ¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡¢ÈÕ»Á²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¡£¼ê¸µ¤Î¥°¥é¥¹¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤ê¡¢¾®Æ»¶ñ¤ÎÃÖÊª¤ò¼ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡Ä¤³¤ì¤¾¡¢THE ALFEE¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¡¢¡ÖÌÁÍ§´¶¡×¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¿áÀã¤¬¹ß¤êÃí¤°¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þ´ü¤ËÁê±þ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¡£¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¿áÀã¤Ë¡Ö¤ª¤ª¡Á¡×¤È³Ú¤·¤²¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢3¿Í¤ÎÏ¯¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢THE ALFEE¤Î¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£¤Ê¤ó¤È¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½©¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤òÍÑ°Õ¡£»£±Æ»þ¡¢¤¤¤¶³Ú´ï¤¬3¿Í¤Î¼ê¸µ¤ËÅÏ¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ó¤¯»ÑÀª¤Ë¡£¡Öanan¡×¥¯¥ë¡¼¤«¤é¤â»×¤ï¤º¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¡£¤½¤ó¤Ê»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤¬Éº¤¦¸ÄÀË¤«¤Ê¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â»£±Æ¡£ËÜ»ï¤À¤±¤Î»ï¾å¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¸½ºß¤ÎTHE ALFEE¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Î¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¶á¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤´¤È¡¢2025Ç¯¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤â°ì½ï¤ËTHE ALFEE¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²óÅú¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿THE ALFEE¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢3¿Í¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¸¤ß¤¢¤ëÏ¯¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤â¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·¯¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡×¤âÊ¹¤¯¤È¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¿¼¤¤²óÅú¤¬¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢THE ALFEE¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¡£¤½¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿3¿Í¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Î°ìÃ¼¤¬¸«¤¨¤ë¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖNEXT¡ª¡×ÆÃ½¸¤ò¤ª¤¯¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½ÁÛ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¼Ò²ñ¤ÎÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¥Í¥¯¥¹¥È¥«¥ß¥ó¥°¤ÊÇÐÍ¥¤äVTuber¤Ê¤É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤â°ìµó·ÇºÜ¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ïtimelesz¤òanan AWARD¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤ÏÂè16²óanan¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ÎÈ¯É½¤â¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Öanan¡×2477¹æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆ±ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃ½¸ÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2477¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê12·î26ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
