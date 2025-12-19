女優の北香那が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の連続ドラマ「替え玉ブラヴォー！」（来年１月５日スタート、月〜木曜・後１０時４５分）の完成会見に出席した。

岸本鮎佳さんによるオリジナル脚本。「ラーメン×バレエ×女の友情」という異質なテーマを軸に、２０年来の親友から絶交を言い渡され、納得のいかない女性を描いたコメディー作だ。主演の北は１週目を鑑賞し「面白かったですよね！」と満面の笑み。続けて「企画書を見させていただいた時に『ラーメン、バレエ、絶交、ブラックコメディー』。絶対面白いじゃんというワクワク感がありました」と振り返った。

撮影では１日７杯のラーメンを食べたことも。「毎日ご褒美をいただいたようで、いい時間をいただきました。ラーメンを食べるときの一口もすごく大きい。食べ方、スピード感、食欲がそそられる要素になってくれたらいいなって、ちょっと思います」と豪快に笑い飛ばした。

３歳から１６歳まで習ったバレエも披露した。「１２年のブランクがあったので不安でしたが、練習期間も本番も含めて、そこに挑戦することが楽しみになっていました。何も怖いものはなく、みなさんがサポートしてくれた」と感謝した。

共演の女優・天野はなは、プロのバレエダンサー役。９歳から２１歳まで習ったバレエ経験を生かし、バレエとお芝居のオーディションを経て、役を勝ち取った。「どんな作品、どんな役を探しているのか分からなかった。クラシックバレエで参加できることもうれしかったですが、女同士の友情を描いた作品に出られることがサプライズでうれしかったですね」と語った。