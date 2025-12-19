Ｔｒｉｍ株式会社が１９日、完全個室型のベビーケアルーム「ｍａｍａｒｏ（ＴＭ）」を、新たに東大阪市役所に設置したことを発表した。

「ｍａｍａｒｏ」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルーム。日本全国の商業施設や鉄道駅、公共施設や公園などに続々と設置が進み、２０２５年３月に導入実績８００台を達成。累計利用回数は１３０万回に達している（２０２５年４月現在）

Ｔｒｉｍはミッションに掲げる「よりよい子育て環境を提供する」を追求し、プロダクトの開発及び設置を推進する。

◆設置型ベビーケアルーム「ｍａｍａｒｏ（ＴＭ）」の設置詳細

▼設置場所＝東大阪市役所

▼運用開始日＝２０２５年１２月１９日

▼利用対象＝小さなお子様連れの方（性別を問わず利用可能）、搾乳をされる女性

◆ベビーケアルーム「ｍａｍａｒｏ（ＴＭ）」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルーム。幅広い赤ちゃんケアに利用できるほか、スマートフォンアプリと連動し、利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載している。個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く、性別問わず利用ができることから、Ｄ＆ＩやＳＤＧｓの取り組みの一環として設置するケースも増加している。