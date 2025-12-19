パドレスがマイケル・キング投手と３年総額７５００万ドル（約１１６億円）で再契約に合意したことが明らかになった。複数の米メディアが１８日（日本時間１９日）に報じた。

ＭＬＢ公式サイトのファインサンド記者によると、契約金１２００万ドルで来季年俸はわずか５００万ドル。２７年に２８００万ドルの選手側延長オプション、２８年に３０００万ドルの同オプションがつく。１年ごとに５００万ドルを受け取って契約を破棄（バイアウト）することができる選手側優位の契約で、来季限りの場合は総額２２００万ドル。２７年で破棄すると４５００万ドル、フルで７５００万ドルになる。

昨季キャリアハイの１３勝を挙げたキングは今季、５月に肩の張りを訴えて戦線を離脱。その後神経系の負傷であることが判明して戦線離脱が長引き、８月に復帰したものの左膝炎症で再離脱。９月に再び復帰したが、わずか５勝（３敗）にとどまった。

契約満了でＦＡとなっていたキング引き留めに成功したが、パドレス先発陣ではダルビッシュ有投手が右肘手術のため来季全休が確定。引き続き先発投手を獲得する必要がある。