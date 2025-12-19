“おひなさま”ことひな（長浜広奈）の大ファンである女性の前にひながサプライズで登場。ひなの仕草に「かわいい…！」を連発しメロメロになる一幕があった。

ABEMAにて12月17日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#34では、もちゅ（代田萌花）による初めてのお母さん孝行企画が実施された。

もちゅの母・みきえさんは10年前から看護師として働き、今年3月にもちゅと共に広島から一緒に上京した。そんなみきえさんに親孝行ツアーを実施することを伝えると、みきえさんは涙を流してしまった。そんな、みきえさんは、おひなさまの大ファンなのだという。

今回は、みきえさんが占いに行きたがっていたことを受け、占いの館に行くことに。そこでサプライズが待っていた。ひなが“占い師風”のコスプレをしてみきえさんの前にサプライズで登場するのだという。

“占い師風”のコスプレをしてバレないように試みたが、みきえさんには一瞬でひなだとバレてしまう。みきえさんはひなの突然の登場に「ちょっと待って？」「お願いしますじゃなくて……」と狼狽していた。

それでも企画を続行したひなは「申し遅れました。占い師のデスあけみです」と自己紹介すると、スタジオのNONSTYLE・井上祐介は「あんま占い師の名前に“死”って入らへん」とツッコミを入れていた。

そんなデスあけみに対し、あけみさんが「東京で家族4人で暮らしてるんですけど、これから先、幸せに暮らしていけるかなと思って」とマジ相談すると、デスあけみは「上京ってこの年齢くらいになると、1人でせざるを得ない子が多いんです。お母さんと離れるって子が多い中で、家族で上京できている事は恵まれていること」「幸せになれると思います」とこちらもマジレスした。

そしてデスあけみのキャラが一瞬剥がれ、素のひなのキュートな仕草が垣間見えると、あけみさんは「かわいい…！」を連発。ひなの愛くるしさにメロメロになっていた。