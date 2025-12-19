【第3話】 12月19日公開

【拡大画像へ】

ヒーローズは12月19日、原作・羽田遼亮氏、マンガ・hu-ko氏による「エルフ妻と始める悠久の旅～伝説の勇者、愛するエルフと共に100年前に救った世界を旅する～」の第3話を公開した。作画のhu-ko氏の体調不良により、本連載は第3話で終了となる。

【最新話】

第3話「愛する妻の慈悲」のページ

【無料公開中】

第2話「愛する妻のうなじ」のページ

【あらすじ】

“最強勇者”レナスは魔王を討つも、猛毒を食らい死の淵に──。薬ができるまでの100年間、冷凍保存された彼を待ち続けたのは、勇者パーティーの一人である妻のエルフ・フィーナだった！

再会を果たした二人は、自分たちが【伝説】となった世界で新婚旅行へ!!誰にも邪魔されずイチャイチャするため、身分を隠すが、行く先々で事件勃発！困っている人を助けるため、元最強勇者の二人は、ラブラブしながら、世直しを開始する!!……

規格外の力で。

(C)羽田遼亮 hu-ko / ヒーローズ