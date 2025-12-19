レイカーズがジャズに逆転勝利…ドンチッチが45得点“トリプルダブル”、八村塁は3試合ぶり2ケタ

12月19日（現地時間18日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のデルタ・センターでユタ・ジャズと対戦した。

レイカーズはオースティン・リーブス、ディアンドレ・エイトンが欠場。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。

前半は第1クォーター開始1分47秒に得点を許してから追いかける展開。先発陣に加え、ジャレッド・バンダービルトとジェイク・ラレイビアも得点を重ね、73－78とハイスコアゲームを繰り広げた。

ハーフタイム時点でドンチッチが25得点8アシストとオフェンスをけん引。レブロンが14得点、ヘイズとスマートがともに8得点、バンダービルトが7得点8リバウンド、八村が6得点で続いた。

第3クォーターは6点ビハインドで迎えた残り2分36秒から八村、ラレイビアが連続得点を挙げると、同1分12秒にドンチッチの“3点プレー”で同点。直後に連続得点を与えたが、102－106とわずかながら点差を詰め寄った。

レブロンが序盤に加点した第4クォーターは、開始1分28秒からマキシ・クレバー、スマートの連続得点で逆転に成功。さらに、残り4分48秒からドンチッチの2連続3ポイントシュートで12点差をつけた。

終盤に追い上げに遭ったものの、同1分14秒にレブロンのアシストから八村が7点差に広げる3ポイント。143－135で逃げきり、2連勝を飾った。

レイカーズはドンチッチが45得点11リバウンド14アシスト5スティールの大活躍。レブロンが28得点7リバウンド10アシスト、スマートが17得点、ヘイズが16得点、ラレイビアが12得点6リバウンド、バンダービルトが7得点11リバウンドを挙げ、八村は3試合ぶり2ケタの13得点に3リバウンド1アシストをマークした。

なお、レイカーズは21日（同20日）にロサンゼルス・クリッパーズと対戦する。

■試合結果



ユタ・ジャズ 135－143 ロサンゼルス・レイカーズ



UTA｜41｜37｜28｜29｜＝135



LAL｜32｜41｜29｜41｜＝143

【動画】八村塁のアシストからレブロン・ジェームズが豪快ダンク