JR西日本は、人気の長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」について、2026年1月11日に山陽本線（下関〜広島間）での昼行運転を実施すると発表しました。これに合わせ、下関総合車両所での貴重な車両展示会や、海峡ゆめタワーの貸切夜景観賞がセットになった特別旅行プランが発売されます。普段は見られない事業用車両「クモヤ145形」の展示など、鉄道ファン注目の内容です。

瀬戸内を駆け抜ける「昼の銀河」

通常は夜行列車として走ることも多い「WEST EXPRESS 銀河」ですが、今回は**2026年1月11日（日）に下関〜広島間を昼間の時間帯に走行します。

車窓から瀬戸内海の美しい景色を眺められるほか、途中の柳井駅では「おもてなし」も実施される予定です。

・下り：下関（9:27頃）→ 広島（13:20頃）

・上り：広島（14:57頃）→ 下関（19:00頃）

鉄道ファン必見！「クモヤ145形」などレア車両が集結

今回のプランの最大の目玉は、前日の1月10日（土）に下関総合車両所 下関支所で開催される車両展示会です。

普段はなかなか間近で見ることのできない、事業用車両や機関車が展示される予定となっており、鉄道ファンにはたまらないラインナップとなっています。

【展示予定車両】

クモヤ145形（事業用直流電車）

EF65形（電気機関車）

DE10形（ディーゼル機関車）

※編成・車両はやむを得ない事情で変更となる場合があります。

海峡ゆめタワーでの「貸切」夜景観賞も

プランによっては、関門海峡のランドマーク「海峡ゆめタワー」の29階展望室を貸し切り、夜景を楽しむイベントも組み込まれています 。特別な列車旅の前後に、特別な景色を楽しめる贅沢な内容です。

選べる3つのプランと発売情報

旅行商品は、以下の3パターンが用意されています。

・【往復乗車】銀河を存分に楽しみたい人向け、銀河（下関⇔広島）＋ 車両展示会 ＋ 海峡ゆめタワー貸切展望（2日間）

・【片道乗車（下り）】車両展示会メインで、翌日は自由に観光したい人向け、 銀河（下関→広島）＋ 車両展示会（2日間）

・【片道乗車（上り）】 手軽に銀河と夜景を楽しみたい人向け、銀河（広島→下関）＋ 海峡ゆめタワー貸切展望（1日間）

発売開始日時：2025年12月19日（金）13:00

申込締切： 2025年12月24日（水）まで

申込方法： tabiwa by WESTER内「tabiwa トラベル」限定発売

昼間の瀬戸内海を眺めながらの優雅な列車旅と、普段は入れない車両基地での貴重な体験。鉄道の魅力が凝縮されたこの特別な2日間は、忘れられない思い出になること間違いなしです。発売開始直後の売り切れも予想されるため、気になる方は早めのチェックをおすすめします。受付期間が短いため、早めのアクセスをおすすめします。（売り切れとある可能性もあります）

なお、2026年1月25日、2月8日、2月22日にも山陽コース昼行運転が予定されており、詳細は別途発表されるとのことです。

