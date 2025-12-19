Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ<4416.T>が４日ぶりに反発している。１８日の取引終了後、あらた<2733.T>と戦略的業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営するトゥルーＤと日用品・化粧品などを取り扱う卸商社のあらたの経営資源と技術を組み合わせたデータ活用ソリューションを提供することで、小売業の店頭を通じた消費者への提供価値の向上と、小売業・メーカーの収益最大化に貢献するのが狙い。具体的には、商品の購買データであるＰＯＳデータとポイントカードの会員属性を掛け合わせたトゥルーＤのＩＤ－ＰＯＳと、あらた独自の粒度の高い属性分類を組み合わせた分析ツールを活用することで、データ活用による高付加価値な「三位一体提案」（顧客理解×商品理解×現場理解）を展開する。また、小売業向けＩＤ－ＰＯＳ分析ツール「Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｓｃａｎ」を共同展開し、日用品・化粧品カテゴリに最適化されたマーケティングソリューションを提供する。



