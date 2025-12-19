今年の訪台外国人旅行者数 延べ800万人突破 観光収入増に期待／台湾
（台北中央社）交通部観光署（観光庁）によると、今年台湾を訪問した外国人旅行者数は延べ800万人を突破した。同署の陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長は17日、年間の外国人旅行者数について、昨年より50万人多い延べ約836万人の達成は問題ないとの認識を示した。また今後は観光収入を毎年2〜3％拡大させたいと期待を寄せた。
陳署長は7月、訪台外国人旅行者数延べ900万人の年間目標を掲げていたが、達成は難しいとの見方を示した。これに対し、外部環境の変化に加え、国内の人手不足が深刻で、量よりも質を優先した結果だと説明した。
また外国人旅行者の1日当たりの平均消費額は昨年182米ドル（約2万8400円）だったのに対し、今年は4ドル（約600円）の増加が見込まれる他、欧米からの旅行者の平均消費額は240ドル（約3万7400円）に達していると指摘。将来的に欧米からの旅行者の滞在日数を増やしたいと語った。
来年の目標訪台旅行者数は800万〜900万人とし、質と量のバランスの取れた発展を目指したいと述べた。
観光署の統計によれば、2024年の外国人旅行者による観光収入は100億ドル（約1兆5600億円）だったという。
（余暁涵／編集：齊藤啓介）
