【NBA試合速報】2025年12月19日（金） ダラス・マーベリックス vs デトロイト・ピストンズ
日付：2025年12月19日（金）
開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）
最終スコア：ダラス・マーベリックス 116 - 114 デトロイト・ピストンズ
NBAのダラス・マーベリックス対デトロイト・ピストンズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。
第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし35-30で終了する。
第2クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び66-57で終了する。
第3クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び91-79で終了する。
第4クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び110-110で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし116-114で終了する。
試合はダラス・マーベリックスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-19 14:05:07 更新