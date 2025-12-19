ダラス・マーベリックス vs デトロイト・ピストンズ

日付：2025年12月19日（金）

開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）

最終スコア：ダラス・マーベリックス 116 - 114 デトロイト・ピストンズ

NBAのダラス・マーベリックス対デトロイト・ピストンズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。

第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし35-30で終了する。

第2クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び66-57で終了する。

第3クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び91-79で終了する。

第4クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び110-110で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし116-114で終了する。

試合はダラス・マーベリックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

