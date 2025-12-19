一般社団法人日本写真映像用品工業会は、「2026 写真・映像用品アウトレットセールin横濱」を2026年2月27日（金）と2月28日（土）に実施する。会場は神奈川県横浜市・みなとみらい21のパシフィコ横浜会議センター。

会員13社が参加するアウトレットセール。化粧箱不良などの訳ありの新品を会場で販売するという。「CP+2026」の会期中にあわせたもので、会場も「CP+2026」メイン会場にほど近い。

入場は事前予約制。当日でも入場を受け付けるが、予約者を優先する。

日本写真映像用品工業会は、2026年2月26日（木）に「2026年 写真・映像用品年鑑 56号」を発売する予定。会員社の製品を紹介するもので、例年と同じく「CP+2026」で無料配布する。今回、WEBカタログを再開するという。

イベント名

2026 写真・映像用品アウトレットセールin横濱

日時

出展社

2026年2月27日（金）12時00分～18時00分 2026年2月28日（土）10時00分～18時00分

13社23小間

株式会社浅沼商会、株式会社エツミ、銀一株式会社、株式会社ケンコー･トキナー、株式会社ケンコープロフェショナルイメージング、株式会社サイトロンジャパン、株式会社焦点工房、常盤写真用品株式会社、株式会社ビクセン、マルミ光機株式会社 、ロカデザイン企画株式会社

特別出展

一般財団法人日本カメラ財団、クラブツーリズム株式会社

入場

事前予約制（当日受付も行うが予約者優先）

販売商品

新品（化粧箱不良や訳あり品など）

決済方法

各社で個別決済