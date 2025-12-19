14時の日経平均は493円高の4万9495円、ＳＢＧが199.55円押し上げ 14時の日経平均は493円高の4万9495円、ＳＢＧが199.55円押し上げ

19日14時現在の日経平均株価は前日比493.75円（1.01％）高の4万9495.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1061、値下がりは475、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を199.55円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が101.61円、東エレク <8035>が94.26円、フジクラ <5803>が27.74円、豊田通商 <8015>が15.94円と続く。



マイナス寄与度は17.72円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が14.21円、任天堂 <7974>が11.03円、京セラ <6971>が9.89円、ファストリ <9983>が9.63円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、鉱業、建設と続く。値下がり上位にはその他製品、パルプ・紙、海運が並んでいる。



※14時0分8秒時点



株探ニュース

