トヨタ自動車は、アメリカで生産している3つの車種について2026年から順次、日本市場に“逆輸入”する方針を明らかにしました。

トヨタの発表によりますと、アメリカで生産している「カムリ」「ハイランダー」、そしてピックアップトラックの「タンドラ」の3車種を、2026年から順次、日本市場に“逆輸入”する方針だということです。

いずれもアメリカで人気の車種で、トヨタは日本でも幅広いニーズを取り込みたい考えです。

「カムリ」と「ハイランダー」は、それぞれ日本での販売を過去に終了していましたが、今回、再び投入することになります。

また、「タンドラ」はアメリカンスタイルの大型車ですが、アウトドア需要の高まりを背景に、日本でも一定の需要が見込めるとしています。

トヨタは、日米交渉を受けて国が検討している新たな制度も活用し、日本への導入を進める方針です。“逆輸入”を通じて日米の貿易関係の強化にもつなげたい考えです。

自動車の逆輸入は、ホワイトハウスが今年10月に行われた日米首脳会談を受けて、「アメリカ製品の日本への輸出を増やすための日本の取り組み」として文書で公表したもので、トヨタが、アメリカで製造した車を日本に輸出するとの記述が盛り込まれていました。

自動車の逆輸入をめぐっては、ホンダも「日本市場におけるホンダの価値を変える一つの手段」と話し、また、日産も「ビジネスとして成立すれば選択肢となる」と話すなど、他社も検討を進めています。