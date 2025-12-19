Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、形状記憶アームによって角度を細かく調整でき、強力・安定固定もできるAnker（アンカー）の車載スマホホルダー「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Nano Car Mount (Magnetic, 着脱式パッド)車載ホルダー カーマウント スマホホルダー 360°回転 最大45°まで傾けられる 180°まで調整 形状記憶が可能な高耐久設計 iPhone 16/15/ 14 / 13 / 12シリーズ Androidシリーズ対応 ※ワイヤレス充電非対応 2,990円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

車内のスマホ定位置を確定できるAnker製車載ホルダーが、25％オフで3,000円切りに！

形状記憶アームによる高い自由度と、強力マグネットによる安定固定を両立したAnker（アンカー）の車載スマホホルダー「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」が、現在、Amazonで25％オフに！

180°まで調整可能な形状記憶アームで、設置後も角度を細かく追い込めるため、車種やダッシュボード形状を選ばないのが最大のポイント。マグネット式パッドは360°回転に対応し、さらに最大45°まで角度調整が可能。ナビ使用時でも視線移動を最小限に抑えられます。

ダッシュボードだけでなく、カーナビのスクリーン周辺にも取り付けられるので、幅広い車種に対応しますよ。

強力マグネットと3M社製の高耐久接着素材で、振動でもズレない安心感！ 耐熱性と耐荷重もバッチリ

iPhone 12シリーズ以降に搭載したApple「MagSafe（マグセーフ）」の強力マグネット機能に対応。走行中の振動でも固定が緩みにくく、安定した使用感を実現しています。

接着面には3M社製の高耐久接着素材を採用し、耐熱性と耐荷重を確保。取り付けは3ステップとシンプルで、貼り付け後、1分間の圧着＋48時間の定着時間でしっかり固定してくれます。

なお、MagSafeのワイヤレス充電には非対応のため、同機経由でワイヤレス充電はできませんが、ホルダーとして十分な使い勝手なので最初の車載ホルダーとしてオススメですよ。

Anker Nano Car Mount (Magnetic, 着脱式パッド)車載ホルダー カーマウント スマホホルダー 360°回転 最大45°まで傾けられる 180°まで調整 形状記憶が可能な高耐久設計 iPhone 16/15/ 14 / 13 / 12シリーズ Androidシリーズ対応 ※ワイヤレス充電非対応 2,990円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月19日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣