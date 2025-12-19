Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、75インチの大画面・QLEDによる高精細映像・Google TVを採用したXiaomi（シャオミ）のチューナーレススマートテレビ「TV A Pro 75 2026」が、お得に登場しています。

シャオミ(Xiaomi) チューナーレステレビ 75インチ 4K 液晶 量子ドット(QLED) HDR10+ Google TV搭載 スマートテレビ Dolby Atmos HDMIポート有 モニター接続可能 MEMC OK Google 音声検索 グーグルキャスト Airplay ネット動画対応 低ブルーライト VESA規格 フルスクリーン 超薄型 A Pro 2026シリーズ 94,800円 （21％オフ）

75インチQLED量子ドット×4K HDRが生む没入感は満点。Xiaomiの最新チューナーレステレビが21％の過去最安値で登場！

75インチの大画面QLEDとGoogle TVを採用したXiaomi（シャオミ）のチューナーレススマートテレビ「TV A Pro 75 2026」が、9月に発売したながら21％オフで9万5,000円切りの最安値に！

75インチ画面とQLEDディスプレイにより、高精細な映像表現を実現。解像度は4K UHD（3840×2160）に対応し、HDR10およびHLGをサポート。広色域と精密な色調整により、明暗差の大きいシーンでもディテールをしっかり描写します。

リビングでの映画鑑賞はもちろん、スポーツやライブ映像でも臨場感を思いっきり体感できますよ。

Google TVを搭載！ 動画・ゲーム・仕事まで1台でこなせちゃいます！

OSにはGoogle TVを搭載。1万以上のアプリからコンテンツを視聴でき、「OK Google」音声検索にも対応します。

地上波チューナー非搭載のためアンテナ不要で、YouTube、Netflix、Prime VideoなどVOD視聴が中心のユーザーに最適。チューナーレステレビなので、基本的にNHK受信料を払わなくてもいいのも大きなポイントですね。

HDMI×3を備え、低遅延ゲームモードにも対応。Chromecast built-inとApple AirPlayにより、iPhone／Androidの画面共有もスムーズです。Dolby Atmos対応＋eARCにより、外部オーディオとの連携も万全。家庭用のエンタメからビジネス用途まで幅広く活躍してくれます。

なお、上記の表示価格は2025年12月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

