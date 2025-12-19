箱根に“犬歓迎・温泉付き”新ホテル「リトナ箱根」ドッグラン＆ダイニングまで愛犬と満喫
【女子旅プレス＝2025/12/19】神奈川県箱根町に全室温泉付きの愛犬特化型ホテル「リトナ箱根（RETONA HAKONE）」がグランドオープン。大型ドッグランや愛犬同伴可能なダイニングを備え、愛犬ファーストな極上の滞在を約束する。
【写真】箱根の自然と温泉を楽しむヴィラ「モリトソラ箱根」でおこもりグランピング旅＜体験レポ＞
「リトナ箱根」は、RETURN TO NATURE（自然への回帰）をコンセプトに、すべて温泉付きの全15室の客室、屋内外の多彩なドッグランやグルーミングルームなど充実した施設を備えたドッグフレンドリーホテル。
箱根・桃源台の旧・小田急 箱根レイクホテルを全面リノベーションし、ホテル館内すべてにおいて愛犬と気兼ねなく過ごせる、愛犬家が理想とするホテルへと生まれ変わった。
客室のタイプは、フロアタイプの中で最も広い「プレミアム・スイート」、コンパクトながらゆったり過ごせる「デラックス」、人数や滞在スタイルに合わせて5タイプから選べる「ラグジュアリー」などを展開。
中でも「ヴィラ・スイート」は、一棟まるごと貸し切りの「離れ」で優雅に過ごせるプライベートヴィラタイプ。夕食・朝食を部屋でも味わえる唯一の部屋で、専用駐車場から直接出入りも可能。チェックイン・アウトの際はスタッフが部屋へと訪れる至れり尽くせりのおもてなしを受けられる。
アメニティとして、愛犬と一緒に快適に過ごせるよう、日用品をはじめ愛犬用のベッドやトイレはもちろん、一緒に眠る時に愛犬がベッドに乗るための「ベッドステップ」、館内の移動に便利な「ペットカート」などの用意もあり。
人間用と同じ生地で作られた愛犬用の館内着もサイズ別に用意し、お揃いの館内着を着て過ごすことができる。
食事の時間も、愛犬を部屋に留守番させる必要はない。館内1階のダイニングでは愛犬同伴で夕食・朝食を楽しめる。
家族用の夕食は、日本料理を現代的なコース仕立てで風味豊かに表現する「モダン懐石」。料理長はペット栄養管理士の資格を持ち、愛犬用のメニューも監修。家族全員が同じテーブルで美食を楽しめるのは、愛犬家にとってこの上ない喜びだ。
また、ユニークな取り組みとして「マナーカラー」を導入。チェックイン時に愛犬の性格に合わせて青（フレンドリー）、黄（その都度家族に様子を確認）、赤（怖がり、人見知り、デリケートな性格）のリボンを装着することで、スタッフや他のゲストが距離感を把握しやすくなっている。ペット栄養管理士、愛犬飼育管理士をはじめ、専門資格を持つスタッフを配置している点も、初めての愛犬旅行において安心材料となるだろう。（女子旅プレス／modelpress編集）
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164
電話：0460-84-0107（受付時間 平日10:00〜17:00）
【Not Sponsored 記事】
【写真】箱根の自然と温泉を楽しむヴィラ「モリトソラ箱根」でおこもりグランピング旅＜体験レポ＞
◆箱根にドッグフレンドリーホテル「リトナ箱根」
「リトナ箱根」は、RETURN TO NATURE（自然への回帰）をコンセプトに、すべて温泉付きの全15室の客室、屋内外の多彩なドッグランやグルーミングルームなど充実した施設を備えたドッグフレンドリーホテル。
◆お揃い館内着でリラックスして過ごす
客室のタイプは、フロアタイプの中で最も広い「プレミアム・スイート」、コンパクトながらゆったり過ごせる「デラックス」、人数や滞在スタイルに合わせて5タイプから選べる「ラグジュアリー」などを展開。
中でも「ヴィラ・スイート」は、一棟まるごと貸し切りの「離れ」で優雅に過ごせるプライベートヴィラタイプ。夕食・朝食を部屋でも味わえる唯一の部屋で、専用駐車場から直接出入りも可能。チェックイン・アウトの際はスタッフが部屋へと訪れる至れり尽くせりのおもてなしを受けられる。
アメニティとして、愛犬と一緒に快適に過ごせるよう、日用品をはじめ愛犬用のベッドやトイレはもちろん、一緒に眠る時に愛犬がベッドに乗るための「ベッドステップ」、館内の移動に便利な「ペットカート」などの用意もあり。
人間用と同じ生地で作られた愛犬用の館内着もサイズ別に用意し、お揃いの館内着を着て過ごすことができる。
◆食事も愛犬と一緒においしい時間を
食事の時間も、愛犬を部屋に留守番させる必要はない。館内1階のダイニングでは愛犬同伴で夕食・朝食を楽しめる。
家族用の夕食は、日本料理を現代的なコース仕立てで風味豊かに表現する「モダン懐石」。料理長はペット栄養管理士の資格を持ち、愛犬用のメニューも監修。家族全員が同じテーブルで美食を楽しめるのは、愛犬家にとってこの上ない喜びだ。
また、ユニークな取り組みとして「マナーカラー」を導入。チェックイン時に愛犬の性格に合わせて青（フレンドリー）、黄（その都度家族に様子を確認）、赤（怖がり、人見知り、デリケートな性格）のリボンを装着することで、スタッフや他のゲストが距離感を把握しやすくなっている。ペット栄養管理士、愛犬飼育管理士をはじめ、専門資格を持つスタッフを配置している点も、初めての愛犬旅行において安心材料となるだろう。（女子旅プレス／modelpress編集）
■リトナ箱根（RETONA HAKONE）
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164
電話：0460-84-0107（受付時間 平日10:00〜17:00）
【Not Sponsored 記事】