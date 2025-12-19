peco¡¢7ºÐÂ©»Ò¤È¤Î³¤³°¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ªÞ¯Íî¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/19¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Îpeco¤¬12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤ÈË¬¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×7ºÐÂ©»Ò¤È¤Î³¤³°¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
peco¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ¼Êý¤«¤éCalifornia Adventure Park¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤·¤¿¤ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¿¤Î¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£peco¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¼ªÉÕ¤Ë¹»Ò¡¢Â©»Ò¤Ï±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥Ã¥Ç¥£»ÅÍÍ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤òÃåÍÑ¤·¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Àä¶«·Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Êpeco¤À¤¬¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥³¡¼¥¹¥¿¡¼½éÄ©Àï¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢¾è¼ÖÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¶²ÉÝ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¡×¡Ö¿Æ»ÒÎ¹Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¥³¡¼¥ÇºÇ¹â¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¥ì¥Ý¡¼¥È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
peco¤Èryuchell¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2018Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£2022Ç¯8·î¤Ë¡È¿·¤·¤¤·Á¤Î²ÈÂ²¡É¤È¤·¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯¤Ëryuchell¤µ¤ó¤ÏµÞÀÂ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡peco¡¢Â©»Ò¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ
