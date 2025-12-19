元NGT48荻野由佳、“次の日もパッと食べれて良い”夜ご飯に反響「共感」
【モデルプレス＝2025/12/19】元NGT48の荻野由佳が12月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜ご飯の写真を公開し、話題となっている。
【写真】産後の26歳元48アイドル「次の日もパッと食べられて良い」夜ご飯
荻野は「夜ご飯がカレー系だと次の日もパッと食べれて良い…」とコメントを添え、カレーライスの写真を投稿。カレーに添えたスプーンにピースサインをする自身が写る、お茶目な1枚となっている。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「忙しい日は助かるよね」「カレーライス最強」「さりげなく写りこんでるの可愛い」「共感」などと反響が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことを発表した。（modelpress編集部）
