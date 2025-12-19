渋谷凪咲、水ダウ「名探偵津田」放送後の投稿に考察続々「ヒントが隠されてる？」「絵文字が怪しい」
【モデルプレス＝2025/12/19】元NMB48の渋谷凪咲が12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）のオフショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】「名探偵津田」考察飛び交った元NMBの意味深投稿
同番組では、同月10日より人気企画「名探偵津田」第4弾が始動。「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」と題し、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が殺人事件を解決していくストーリーとなっている。今回のテーマは「電気じかけの罠と100年の祈り」。お笑い芸人の劇団ひとりが亡くなったという設定で、事件の真相を探っていく。
真実を突き止めるべく、謎解きの手がかりが残された群馬県館林市へと足を運ぶ津田。そこでは、謎解きのヒントと思われる金庫を開くため100年前にタイムスリップする必要があった。津田は、9月に行われた大阪・関西万博ロケでタイムマシーンの研究をしている人物に出会ったことを思い出し、その人物に連絡をとる。そして、タイムマシーンを使い100年前にタイムスリップする…という壮大な物語が展開された。同企画のために行われた万博での偽ロケには、渋谷とお笑いコンビ・ライスの関町知弘が参加。3人で万博を訪れる様子が描かれていた。
これまでも、出演者によるSNSでの投稿が真相を解く鍵となっていたり、伏線が隠されていたりと緻密な仕掛けが話題を呼んでいた同シリーズ。今回、渋谷は前編の放送後に「3人で、ただただ楽しい万博ロケでした笑」と笑顔や虹の絵文字を添えて、3人でのオフショットをアップ。この投稿に視聴者からは「これもなにかの伏線…？」「写真にヒントが隠されてる？」「全部伏線に思えてくる…」「絵文字が怪しいのかも」などの声が続々上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆人気企画「名探偵津田」に反響続々
◆渋谷凪咲の投稿に反響
