中村仁美アナ、山盛りの夕飯おかず披露「美味しそうな焼き色」「お子さん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】フリーアナウンサーの中村仁美が12月18日、自身のInstagramを更新。夕飯のおかずを公開し、反響を呼んでいる。
中村アナは「今夜は揚げ物！ 足りないかな」とつづり夕飯のおかずを公開。「＃ササミスティック ＃フライドポテト」とハッシュタグで説明がついており、揚げたてのフライドポテトときつね色に揚がったササミスティックが山盛りに盛られている。
この投稿に、ファンからは「食べさせて」「絶対サクサク」「お子さん喜びそう」「美味しくてきっと足りませんね」「美味しそうな焼き色」「ビールにも合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆中村仁美アナ、夕飯のおかず披露
◆中村仁美アナの投稿に反響
