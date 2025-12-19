森香澄「美女と野獣」ベル風キャミドレス姿 上海ディズニーコーデに「本物のプリンセスみたい」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】フリーアナウンサーの森香澄が12月17日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、コメントが集まっている。
【写真】30歳フリーアナ「本物のプリンセスみたい」キャミドレスで上海ディズニー満喫
森は「上海ディズニーまとめ」とつづり、動画を投稿。「夜はルミエールキッチンに行ったので、イエロードレスにしました」と「美女と野獣」をテーマにしたレストランに行ったことを記し、「美女と野獣」のプリンセス・ベルを彷彿とさせるイエロードレスで、白い素肌やデコルテのラインが際立っている。
この投稿に「可愛い」「楽しそうな笑顔が素敵」「本物のプリンセスみたい」「とても似合ってる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
