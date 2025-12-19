MLBオフシーズン

米大リーグの今季ワールドシリーズを制したドジャースは、さらなる戦力補強に向けて活発な動きを見せており、複数の米メディアがその動向を報じている。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は最新情報として、日本代表選手への関心を伝えた。

同メディアは「ダイヤモンドバックス、レイズ、カージナルスについて聞き及んでいること、さらにMLBノート」との見出しで、ケン・ローゼンタール記者の署名記事を掲載。その中で、現在売り手として市場を賑わせているカージナルスの動向に触れ、複数の主力選手がトレードの議論に挙がっていることを明かした。

「ジ・アスレチックが以前報じた通り、ドジャースはヌートバーに興味を示しているチームの1つだ」

記事では、カージナルスが外野手のラーズ・ヌートバーをはじめ、ブレンダン・ドノバン内野手やノーラン・アレナド内野手ら、中心選手の放出を検討していると言及。ドジャースがヌートバーに熱視線を送っている現状も伝えている。

28歳のヌートバーは2023年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で日本代表として優勝に貢献し、日本国内でも絶大な人気を誇る。同メディアは、ドジャースの他にも複数の球団がカージナルスの選手に注目しているとしており、「マリナーズはドノバンの獲得候補として本命視されている」とも報じた。

ドジャースには大谷翔平投手や山本由伸投手、佐々木朗希投手といった“侍ジャパン”のスターが在籍。オフの目玉となるトレード市場で、ドジャースがどのような決断を下すのか、全米のファンが注目している。



（THE ANSWER編集部）