

カフェ ソウ 岡山店／サンタのピスタチオノエル

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、クリスマスシーズン限定でいただけるおいしい料理やスイーツです。岡山から、クリスマス限定のパンケーキを紹介します。

岡山市北区の「カフェ ソウ」は個性豊かなパンケーキの専門店です。

この時季のおすすめがクリスマス限定のかわいいパンケーキ（1750円）です。

（カフェ ソウ 岡山店／川上朋華 店長）

「ふわふわのパンケーキの上にピスタチオクリームとピスタチオダイスをたっぷりのせた、ぜいたくなパンケーキになっています。ピスタチオ（クリーム）ってなめらかで少し甘みのある味だと思っています」

こちらのパンケーキは「超ふわふわ食感」が自慢です。

（カフェ ソウ 岡山店／川上朋華 店長）

「ふわふわにするためにメレンゲをしっかり立てて、メレンゲの泡をつぶさないようにやさしく混ぜるところがポイントです」

そして、たっぷりのピスタチオクリームをトッピング。ピスタチオの香ばしい風味と生クリームの濃厚でなめらかな口どけがパンケーキにベストマッチです。

抹茶パウダーを振ったソフトクリームのツリーとイチゴのサンタクロースがクリスマス気分を盛り上げます。

もう一つ。SNSでも話題の、かわいい抹茶の花が咲くパンケーキ（1590円）も紹介します。

抹茶のほのかな苦み。そしてマスカルポーネチーズとカスタードクリームの濃厚でクリーミーな味わいがパンケーキをよりおいしくしています。

（カフェ ソウ 岡山店／川上朋華 店長）

「クリスマス限定のパンケーキということで、ちょっと特別感を出すためにピスタチオを使用しているので、他では味わえない当店自慢のパンケーキをこの機会にぜひ食べていただきたいです」

こちらではワンちゃんと一緒にパンケーキを楽しめるテラス席もあります。クリスマス限定、ピスタチオクリームたっぷりのパンケーキは12月30日まで楽しめます。

（2025年12月19日放送「News Park KSB」より）