監修店同様に濃厚でコクのあるみそスープに仕立てられた、スシロー自慢の麺と相性抜群な一杯です。

価格：480円（税込）〜

※店舗によって価格が異なります

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）

※販売予定総数45万食が完売次第終了

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

取扱店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに、札幌味噌ラーメン界を代表する人気店“すみれ”監修の「札幌濃厚みそラーメン」が登場！

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発しています。

現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施中です。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンが、スシローで楽しめます。

今回発売される「札幌濃厚みそラーメン」は、食べログ点数3.61の高評価を獲得している人気店「すみれ」が監修。

「すみれ」は、昭和39年創業の老舗として全国に名を馳せる味噌ラーメンの名店です。

地元のみならず全国に熱烈なファンを持ち、札幌ラーメン文化を牽引してきた存在として、今なお行列ができ、不動の人気を誇ります。

スシローで販売する「札幌濃厚みそラーメン」は、監修店同様に濃厚でコクのあるみそスープに仕立てており、スシロー自慢の麺と相性抜群です。

生姜の香りで引き立てた、まろやかなみそのコクと旨みを楽しめます。

寒い季節におすすめしたい、パンチのある濃厚なみそラーメンです☆

“すみれ”店舗情報

北海道ラーメン界随一の知名度を誇る“すみれ”は、昭和39年創業の老舗として全国に名を馳せる味噌ラーメンの名店です。

濃厚でコク深い味噌スープは、熱々のラードが表面を覆うことで“最後まで冷めない一杯”を実現。

中太ちぢれ麺との相性も抜群で、力強い旨みが特徴です。

地元のみならず全国に熱烈なファンを持ち、札幌ラーメン文化を牽引してきた存在として、今なお行列ができ、札幌では本店、すすきの店、里塚店、関東では横浜店を構え、不動の人気を誇ります。

濃厚でコクのあるみそスープと生姜で体も心もぽかぽかに温まる、期間限定ラーメン！

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズの“すみれ”監修「札幌濃厚みそラーメン」は、2025年12月22日（月）から2026年1月6日（火）まで、全国のスシローに登場します。

