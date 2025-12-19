お笑いトリオ「森三中」の大島美幸（45）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子供を叱る場面について語った。

元放送作家の鈴木おさむ氏と02年に結婚し、15年に第1子長男を出産した大島は、この日はお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」と結成した音楽ユニット「MyM（マイムー）」として番組に出演。大島は漫画のように子供の耳を引っ張って叱っているのではとのイメージをぶつけられ、「×」の札を掲げて「令和は引っ張らないです」と言い切った。

「ああでも、本当に良くないことしたら怒りますねそりゃ。課金」と勝手にゲームに課金することについては厳しくすると明言。「結構お友達にも聞きますよ、無断課金は」とも語った。

3人の子を持つMCの「ハライチ」澤部佑も「怖いっすよね。親からしたらね。その辺は勝手にやられちゃうとね。その辺は制御はしているけれども、基本はね」と同調し、大島は「かいくぐってくるんですから、子供って。気をつけてください」と続けた。

「ハライチ」岩井勇気が「されるにはさせる？」とも問うと、「させないですよね。ちゃんと言ってから、信じてる、こっちは信じてるよ。ちゃんと言ってからそうして。課金してって言うんですけど」と大島。それでも「これがどんどんあれっていう、どんどんやっちゃうの」とぼやいてみせた。

澤部も「かいくぐってくるというか、子供がハッカーみたいになってる」と証言。大島も「かいくぐるんですよね。本当そうなんですよ、気をつけないと。めちゃくちゃ、鬼のように怒りました。人の金を何だと思ってんだって」と振り返った。

いくらぐらい課金するのかと問われ「言えないです」としたものの「それでも万単位」とコメントし、スタジオからは驚きの声が。「何十とかじゃないですけど、万です」と話した。

鈴木氏は怒らないのかと聞かれ「旦那も怒りますけど、どっちかが熱を上げた方が」「2人ではいかない。どっちかいける方がいって、こっちは抑える方に回るっていう。この前は私がいきました」と回顧した。