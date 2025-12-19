ソフトバンクは、「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」の参加券がもらえるキャンペーンを開始した。期間は2026年2月15日17時59分まで。ソフトバンク以外のキャリアユーザーも対象。

WEBアンケートに回答したうえで、ソフトバンク・ワイモバイルの店頭でアンケートに回答すると参加券がもらえる。来店の際は事前の予約が勧められている。WEBアンケートと対象店舗はキャンペーンページから確認できる。

「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、『Pokémon GO』公式パートナーから入手できる参加券で参加できるタイムチャレンジ。

参加券に記載のプロモーションコードを入力ページで登録すると、タイムチャレンジに挑戦できる。期間中のタイムチャレンジクリアで道具やポケモンをゲットできる。

タイムチャレンジを全てクリアすると、「メガガブリアス」の進化に必要な「メガエナジー」300個をゲットできる。

ランダムでいずれかのはなのいろの「フラベベ」と出会うことができ、「フラベベ」「ペロッパフ」「カジッチュ」はタスクをクリアすることで3回ずつ出会える。

運が良ければ、「ガブリアス」「フラベベ」「ペロッパフ」の色違いと出会えるかもしれない。

このキャンペーンは期間中一人1回まで参加できる。「パートナーリサーチ」参加券のプロモーションコードを複数入手した場合でも、ゲーム内で有効化できるのは『Pokémon GO』アカウント1つにつき1個まで。