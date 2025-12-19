À¶¿å¤¬¼çÎÏ2Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ª¡Äº£µ¨10ÆÀÅÀ¤ÎFWËÌÀî¹ÒÌé¡õ37»î¹ç½Ð¾ì¤ÎMF¾¾ºê²÷
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï19Æü¡¢FWËÌÀî¹ÒÌé¤ÈMF¾¾ºê²÷¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1996Ç¯7·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß29ºÐ¤ÎËÌÀî¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤«¤éÀ¶¿å¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢2015Ç¯3·î¤Ë18ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2019Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥é¥Ô¡¼¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î3Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»266»î¹ç¤Ç68¥´¡¼¥ë35¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç37»î¹ç½Ð¾ì10¥´¡¼¥ë¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç½Ð¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºê¤Ï1997Ç¯11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß28ºÐ¡£2020Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯2·î¤ËÀ¶¿å¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç33»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç3»î¹ç½Ð¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡£½©½ÕÀ©°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òµÈÅÄ¹§¹Ô»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
