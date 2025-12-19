クリスマス限定「チキンレッグ」販売開始/から揚げとのセットがテイクアウト限定で10%オフに【吉野家】

吉野家は、2025年のクリスマスシーズンに合わせ、12月19日11時から期間限定で「チキンレッグ」を販売開始する。全国の吉野家から揚げ販売店舗で取り扱う。

〈期間限定 吉野家の「チキンレッグ」〉

吉野家の「チキンレッグ」は、クリスマスの定番である骨付きチキンをこんがり焼き上げ、ブラックペッパーで食欲をそそる味付けに仕上げたメニュー。

単品では、店内･テイクアウトのいずれも販売。

10%オフの価格になる「チキンレッグ」と「から揚げ」のセット商品は、テイクアウト限定。家庭でのクリスマスパーティーのほか、職場や外出先でも気軽に楽しめる。

チキンレッグ+から揚げセットがテイクアウト限定で10%オフに

吉野家のから揚げは肉厚大ぶりの鶏もも肉を特製たれに48時間以上しっかりと漬け込み、店舗でから揚げ専用油を使い、カラッと揚げている。しっかりとした味のため、ご飯にもお酒にもよく合うという。

なお、販売期間は、2025年12月19日11時〜チキンレッグ+から揚げセットがなくなり次第終了。

【ラインアップ一覧(各税込)】

◆チキンレッグ(単品)

店内価格:437円、テイクアウト価格:429円

チキンレッグ(単品) テイクアウト

◆チキンレッグ(単品)+から揚げ3個

テイクアウト限定:799円

から揚げ3個 テイクアウト

◆チキンレッグ(単品)+から揚げ6個

テイクアウト限定:1,158円

から揚げ6個 テイクアウト

◆チキンレッグ(単品)+から揚げ9個

テイクアウト限定:1,469円

から揚げ9個 テイクアウト

※チキンレッグ(単品)の購入は10%オフの値引き対象外。

※から揚げ販売時間は、11時〜23時(店舗によって異なる)。チキンレッグ(単品)は店内･テイクアウトともに、から揚げ販売店舗で終日販売。

■吉野家 期間限定「チキンレッグ」公式ページ