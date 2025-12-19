元NHK中川安奈アナ、素肌透けるレース衣装姿公開「大人な雰囲気」「立ち姿が美しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが12月18日、自身のInstagramを更新。レースのドレス姿に、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NHK美人アナ「立ち姿が美しい」素肌透けるレース衣装姿
中川アナは「第55回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」に司会として出席したことを報告。「様々な式典に携わらせていただけて幸せな年末です」とつづり、腕や膝下の素肌がレース部分から見えるデザインのブルーのドレスを着用した姿を披露した。
この投稿に「ドレスが似合ってる」「素敵な姿」「可愛い」「プリンセス発見した」「大人な雰囲気」「立ち姿が美しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
