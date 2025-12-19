井浦新、“髪ほどいて編み込んだ”斬新ヘア披露「見たことない」「オーラに拍車がかかってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の井浦新が12月18日、自身のInstagramを更新。斬新なヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳ベテラン俳優「見たことない」斬新編み込みヘア
井浦は黄色の建物をバックに、サングラスでのセリフショットを投稿。「この数日間だけ髪ほどいて編み込んだ」と説明を添え、短髪のサイドに対しトップの部分が編み込みになったヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ネット上では「めちゃくちゃかっこいい」「オーラに拍車がかかってる」「迫力ある」「似合う」「見たことない」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆井浦新、斬新ヘアスタイル披露
◆井浦新の投稿に反響
