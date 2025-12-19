AKB48新センター・伊藤百花、サンタコスプレ姿にファンうっとり「ビジュ天才」「ツインテールも似合ってる」
【モデルプレス＝2025/12/19】AKB48の伊藤百花が12月19日までに、自身のInstagramを更新。クリスマス時期にぴったりなサンタクロースの衣装を公開し、話題になっている。
【写真】可愛すぎるAKB新センター「ビジュ天才」サンタコスプレ姿
◆伊藤百花、サンタコスプレ姿披露
伊藤は「1年ぶりの写真会で皆さんと思い出を形に残すことができて嬉しかったです」と感謝をつづり、写真を投稿。サンタの衣装を着ている自撮りショットなどを披露した。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に「可愛い」「癒やされる」「サンタ衣装似合ってる」「ビジュ天才」「ツインテールも似合ってる」などとコメントが集まっている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングルのセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
