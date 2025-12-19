スシロー『冬のうまいもん祭』開催、天然本鮪や黒毛和牛など / 年末年始恒例「冬のごちそうセット」も予約受付中
回転寿司チェーン「スシロー」は、2025年12月22日(月)より、全国の店舗で冬の味わいを楽しめる『冬のうまいもん祭』を開催する。天然本鮪の盛り合わせや、黒毛和牛を使用した寿司など、年末年始を豪華に彩る商品を期間･数量限定で展開する。
今回の『冬のうまいもん祭』では、天然本鮪を贅沢に味わえる盛り合わせをはじめ、黒毛和牛やアワビ、さらにサイドメニューまで幅広いラインアップを用意している。
◆天然本鮪7貫盛り
価格:税込1,200円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月18日(日)
部位や仕立てを変えて天然の本鮪を味わえる7貫盛り。大とろ、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、中落ち包み、中とろ3貫を組み合わせた一皿。販売予定総数80万食。
◆黒毛和牛ローストビーフにぎり
価格:税込360円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
国産ブランド黒毛和牛「黒樺牛」を使用。口どけの良さが特徴のローストビーフ。販売予定総数26万食。
◆うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア
価格:税込480円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
黒毛和牛のローストビーフに、うにとランプフィッシュキャビアを合わせ、海苔で包んだ一品。販売予定総数14万食。
◆うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ
価格:税込260円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
ネギトロ、うに、数の子バラコを組み合わせた創作包み。販売予定総数22万食。
◆まるごとアワビフライにぎり
価格:税込360円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
販売予定総数31万食。
◆金目鯛の炙り
価格:税込280円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
販売予定総数67万食。
◆金華〆さば
価格:税込180円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
販売予定総数56万食。
◆デカえび天うどん
価格:税込400円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
販売予定総数31万食。
◆たら白子のあんかけ茶碗蒸し
価格:税込300円〜
販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)
販売予定総数36万食。
※価格･販売状況は店舗により異なる。
スシローでは、年末年始恒例の持ち帰り専用商品「冬のごちそうセット」も予約受付中。ボイル本ずわい蟹、上数の子、特大ほたて貝柱、やわらか穴子にぎり、あわび、上いくら、大とろ、生サーモン、大えびが入った期間限定商品だ。
◆冬のごちそうセット1人前
価格:税込2,500円〜
予約期間(電話･店頭):2025年11月4日(火)〜
受け取り期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)
◆冬のごちそうセット2人前
価格:税込5,000円〜
予約期間(電話･店頭):2025年11月4日(火)〜
受け取り期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)
◆冬のごちそうセット3人前
価格:税込7,500円〜
予約期間(電話･店頭):2025年11月4日(火)〜
受け取り期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)
