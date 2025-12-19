スシロー『冬のうまいもん祭』開催、天然本鮪や黒毛和牛など / 年末年始恒例「冬のごちそうセット」も予約受付中

回転寿司チェーン「スシロー」は、2025年12月22日(月)より、全国の店舗で冬の味わいを楽しめる『冬のうまいもん祭』を開催する。天然本鮪の盛り合わせや、黒毛和牛を使用した寿司など、年末年始を豪華に彩る商品を期間･数量限定で展開する。

今回の『冬のうまいもん祭』では、天然本鮪を贅沢に味わえる盛り合わせをはじめ、黒毛和牛やアワビ、さらにサイドメニューまで幅広いラインアップを用意している。

〈フェアメニューラインアップ〉

◆天然本鮪7貫盛り

価格:税込1,200円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月18日(日)

部位や仕立てを変えて天然の本鮪を味わえる7貫盛り。大とろ、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、中落ち包み、中とろ3貫を組み合わせた一皿。販売予定総数80万食。

天然本鮪7貫盛り

◆黒毛和牛ローストビーフにぎり

価格:税込360円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

国産ブランド黒毛和牛「黒樺牛」を使用。口どけの良さが特徴のローストビーフ。販売予定総数26万食。

黒毛和牛ローストビーフにぎり

◆うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア

価格:税込480円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

黒毛和牛のローストビーフに、うにとランプフィッシュキャビアを合わせ、海苔で包んだ一品。販売予定総数14万食。

うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア

◆うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ

価格:税込260円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

ネギトロ、うに、数の子バラコを組み合わせた創作包み。販売予定総数22万食。

うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ

◆まるごとアワビフライにぎり

価格:税込360円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

販売予定総数31万食。

まるごとアワビフライにぎり

◆金目鯛の炙り

価格:税込280円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

販売予定総数67万食。

金目鯛の炙り

◆金華〆さば

価格:税込180円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

販売予定総数56万食。

金華〆さば

〈サイドメニュー〉

◆デカえび天うどん

価格:税込400円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

販売予定総数31万食。

デカえび天うどん

◆たら白子のあんかけ茶碗蒸し

価格:税込300円〜

販売期間:2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

販売予定総数36万食。

※価格･販売状況は店舗により異なる。

たら白子のあんかけ茶碗蒸し

〈年末年始向け持ち帰り商品〉

スシローでは、年末年始恒例の持ち帰り専用商品「冬のごちそうセット」も予約受付中。ボイル本ずわい蟹、上数の子、特大ほたて貝柱、やわらか穴子にぎり、あわび、上いくら、大とろ、生サーモン、大えびが入った期間限定商品だ。

◆冬のごちそうセット1人前

価格:税込2,500円〜

予約期間(電話･店頭):2025年11月4日(火)〜

受け取り期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)

冬のごちそうセット1人前

◆冬のごちそうセット2人前

価格:税込5,000円〜

予約期間(電話･店頭):2025年11月4日(火)〜

受け取り期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)

冬のごちそうセット2人前

◆冬のごちそうセット3人前

価格:税込7,500円〜

予約期間(電話･店頭):2025年11月4日(火)〜

受け取り期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)

冬のごちそうセット3人前