【モデルプレス＝2025/12/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月18日までに、自身のTikTokを更新。家でのレゼダンス動画を公開し、話題となっている。

◆＝LOVE大谷映美里、スラリ美脚輝くダンスを披露


大谷は「お家で全身ダンス初めてかも？」「＃レゼダンス」とコメントを添え、動画を投稿。アニメ「チェンソーマン」の登場人物であるレゼが踊る「レゼダンス」をコピーしている様子を披露した。大谷は黒いショートパンツにニーハイソックスを合わせたスタイルで、抜群のプロポーションが際立つダンス動画となっている。

◆＝LOVE大谷映美里の投稿に反響


この投稿にファンからは「骨格からレベチ」「ヒールなしでも脚長い」「めちゃくちゃ可愛い」「ダンスうまい」「コーデ可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

