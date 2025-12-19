【やよい軒・年間販売数ランキング】2位から揚げ、3位肉野菜炒め 今年の定番定食「1位」は？
定食レストラン「やよい軒」を展開している株式会社プレナスは、国内「やよい軒」の2025年「年間販売数ランキング」を発表。ランキングでは、「定番定食トップ5」と「期間限定定食トップ5」の2つの部門が紹介された（集計期間：2025年1月1日〜2025年12月7日）。〈「やよい軒」定番定食ランキング〉
1位：しょうが焼定食
2位：から揚げ定食 （「特から揚げ定食」を含む）
3位：肉野菜炒め定食
4位：チキン南蛮定食
5位：サバの塩焼定食
トップ5には2024の「年間販売数ランキング」と同様のメニューがランクインしたという。〈「やよい軒」期間限定定食ランキング〉
1位：【11月新商品】すき焼き定食（『【お肉2倍】すき焼き定食』を含む）
2位：【10月新商品】かきフライ定食（『かきフライ定食(4個)』『かきフライ定食(6個)』『かきフライ御膳』『かきフライミックス定食』を含む）
3位：【7月新商品】牛カルビと牛ホルモン焼の定食 （『【お肉2倍】牛カルビと牛ホルモン焼の定食』を含む）
4位：【4月新商品】〜ガツンとニンニク〜たっぷり野菜の豚ハラミ炒め定食（『〜ガツンとニンニク〜たっぷり野菜の豚ハラミ炒めとから揚げの定食』を含む）
5位：【9月新商品】さんまの塩焼定食（『【揚げ出し茄子小鉢付】さんまの塩焼定食』『【ミニすき焼き小鉢付】さんまの塩焼定食』を含む）
