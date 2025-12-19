【そらなにいろイラスト「月下美人」】 2026年7月 発売予定 価格：24,200円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「そらなにいろイラスト『月下美人』」を2026年7月に発売する。価格は24,200円。

本製品は、イラストレーターのそらなにいろ氏が描いたオリジナルイラスト「月下美人」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

イラストが持つ幻想的な世界観を忠実に再現するため、衣装には繊細なパール塗装を施し、光の当たる角度によってやわらかく表情を変える上品な輝きを実現している。

髪の毛はマットな質感を基調に、丁寧に入れられたパールのハイライトが自然な立体感を演出しており、毛先に向かって淡く広がる水色のグラデーションは、透明感と清涼感を兼ね備え、イラストの雰囲気をそのまま立体へと落とし込んだポイントとなっているほか、肌の表現は、ほどよい肉感とやわらかさを感じられる立体的な仕上がりを追求している。

「そらなにいろイラスト『月下美人』」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約285mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)そらなにいろ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。