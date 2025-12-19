クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ「高嶺のなでしこ」。12月17日(水)に1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』を発売し、リリース記念イベントをダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にて開催。約700人のファンが駆けつけました。

1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』は、2024年2月に発売となった高嶺のなでしこのメジャーデビューシングル「美しく生きろ」から、2025年4月にスタートした「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」をテーマに掲げた5曲連続配信リリース楽曲、そして、12月5日(金)に先行配信されたニューシングル「花は誓いを忘れない」を含め、これまでリリースしてきた全16曲を収録。デビュー3周年を迎えた高嶺のなでしこの集大成ともいえるアルバムとなっています。12月16日付のオリコン デイリーアルバムランキングにおいて、初登場1位を記録！

HoneyWorksがサウンドプロデュースをする楽曲の良さはもちろん、パフォーマンス力に定評のある高嶺のなでしこ。

アルバムの1曲目に収録され、高嶺のなでしこのライブでもボルテージを上げる楽曲としておなじみの「Overture」が響きわたり、ファンがクラップで迎える中メンバーが登場。アルバムのリード曲である「花は誓いを忘れない」からライブがスタート。高嶺のなでしことしての決意が熱く滲む歌声に引き込まれます。橋本桃呼の「僕が目指したアイドルって 何を隠す仕事なんだろう」という歌い出しから始まる「この世界は嘘でできている」は、「優等生じゃない 綺麗じゃない ぐちゃぐちゃだよ」と歌う逆説的なアイドルソングで、“かわいい”だけではない高嶺のなでしこの存在感を強く示しています。

MCでは、「ここに来るまでたくさんの景色を見て、たくさんの思いを重ねてきました。この日を一緒に迎えられて嬉しいです」（松本ももな）、「このアルバムは『Overture』から始まって、ライブのセトリみたいなアルバムなので、おうちに帰った後もライブ気分を味わえると思うので、ぜひ聴いてください」（東山恵里沙）と、アルバムリリースへの喜びを見せました。

凛とした美しさを感じる2曲からガラリと雰囲気が変わって、「メランコリックハニー」では弾けるようなポップサウンドに乗せ、女の子の危うい恋心を歌うキュートな歌声が会場中に響かせる9人。

高嶺のなでしこ“公式ママ”の松本伊代さんからのメッセージVTRが流れ、「たかねこちゃん、本当に1stアルバムリリースおめでとう！ 心から嬉しいです。ずーっとたかねこちゃん達が成長する姿をママは見守っていますので、これからもファイティーン！ 頑張ってください！」とエール。SNSやライブなど、今後も様々なコラボが展開予定なのだとか。

星谷美来の「みんな、今日楽しみにしてくれてた？ 見上げるたびに恋してくれてた？」というかわいすぎる煽りから、「このあとも、もっともっと恋に落としちゃうのでついてきてください！」と披露されたのは「初恋のこたえ。」。ファンの歓声とコールもますます盛り上がっていく。高嶺のなでしことファンとの絆を感じる1曲「アイドル衣装」にも聴き入り、最後はアルバムの序盤を飾るメジャーデビュー曲、「美しく生きろ」で堂々たるパフォーマンス。最後まで笑顔でファンの声援に応える姿も印象的でした。

Photo by 林晋介

Text by 杉浦美恵

高嶺のなでしこが飛び出してくる！MVを3D化して配信スタート

対象のスマホ※に専用ガラスを貼ると、専用アプリを通してスマホの写真や動画が3Dで視聴出来るサービス「トビデル」。（※2025年10月時点：iPhone 16、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 14）

高嶺のなでしこ1st.Album 「見上げるたびに、恋をする。」リリース記念として、アルバム収録曲14曲のMusic Videoを3D化して配信スタート。3D保護ガラスを使うと奥行きと迫力が増した“飛び出す推し”が楽しめます。メンバーの撮り下ろしコメントも無料配信中なのでぜひチェックを！

＜トビデル配信曲＞

01. 美しく生きろ [Music Video]

02. メランコリックハニー[Music Video]

03. 初恋のこたえ。[Music Video]

04. 恋を知った世界[Music Video]

05. 私より好きでいて [Music Video]

06. Cute for life [Music Video]

07. いつか私がママになったら[Music Video]

08. モテチェン！[Music Video]

09. アドレナリンゲーム [Music Video]

10. アイのウイルス [Music Video]

11. ライフクエスト [Music Video]

12. アイドル衣装 [Music Video]

13. この世界は嘘でできている [Music Video]

14. I’M YOUR IDOL [Music Video]

＜配信開始日＞

2025年12月19日（金）12:00 PM〜

https://tobideru.mb.softbank.jp/service

「トビデル」について

https://tobideru.mb.softbank.jp/service

「トビデル」および「トビデル 3D保護ガラス」概要

■「トビデル」および「トビデル 3D保護ガラス」概要

「トビデル」は、専用の保護ガラス（税込み7,200円※）をスマホに貼ると、「トビデル」アプリ（月額使用料：無料）で、スマホ内の写真や動画を、裸眼（3Dメガネなし）で、3Dで楽しめるサービスです。

●対象機種： iPhone 16／iPhone 16e／iPhone 15／iPhone 14

（2025年10月時点、順次拡大予定）

高嶺のなでしこライブ情報

「高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers -」

・2月14日(土) Zepp Sapporo

・2月23日(月・祝) Zepp Osaka Bayside

・3月1日(日) Zepp Nagoya

・3月7日(土) Zepp DiverCity(TOKYO)

・3月21日(土) Zepp Fukuoka

・3月29日(日) 仙台PIT

・4月 アジア各地

・5月6日(水・祝) 東京国際フォーラム ホールA

詳細情報：

https://takanenonadeshiko.jp/p4626/