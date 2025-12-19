◇NBA レイカーズ143ー135ジャズ（2025年12月18日 デルタ・センター）

レイカーズの八村塁（27）が18日（日本時間19日）の敵地ジャズ戦で先発出場。得意の3Pシュートや豪華なダンクシュートなど3戦ぶりの2桁得点となる13得点をマーク。チームは前半リードを許しながらもルカ・ドンチッチがトリプルダブルを達成するなどスタメン全員が2桁得点をマークして逆転勝利。2連勝を飾った。

前回の試合となった14日（同15日）の敵地サンズ戦では、3Pシュート1本のみ3得点に終わった。しかし今季最多タイの7リバウンドでチームに貢献した。チームは第3Qからクオーターまたいで24―0のランで相手を突き放した。しかし最終Q終盤に猛追を受けて接戦となった。残り12秒で逆転を許したが、残り3秒でレブロン・ジェームズが決勝のフリースローを2本決めて激闘を制した。

この日もスタメンに名を連ねた八村。第1Qは3Pシュートを1本放つが失敗。残り5分19秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り9分1秒から途中からコートに立つと、残り7分45秒に右サイドでドライブイン。ターンアラウンドのジャンプシュートを決めて、この試合初得点。残り3分8秒には左エルボー付近で再びターンアラウンドのジャンプシュートを決めた。残り1分59秒には左サイドカッティング。ドンチッチのパスを受けて、厳しい体勢からのリバースレイアップシュートを決めた。

第3Qはスタートから出場。残り5分18秒に右サイドでドライブイン。ゴール下で力強くシュートを決めて後半初得点。残り2分36秒には速攻から豪快なダンクを叩き込んだ。残り1分31秒でベンチに下がった。

第4Qはベンチスタート。残り6分36秒から途中出場すると、残り1分14秒に左コーナーから3Pシュートを決めた。

八村は32分47秒出場で13得点3リバウンドを記録した。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは3本試投で1本成功。3P成功率は33.3％だった。

チームは今週2回の練習でディフェンス強化を狙ったが、前半の時点で78失点。前半は73―78とリードを許した。後半はディフェンスも改善されて接戦の展開に。第4Q途中の時点で逆転して一気に相手を突き放した。ドンチッチがチーム最多45得点11リバウンド14アシストでトリプルダブルを達成。続いてレブロン・ジェームズが28得点10アシストのダブルダブルを達成するなど先発全員が2桁得点を記録して、レイカーズは2連勝を飾った。

▼ルカ・ドンチッチ 調子が悪い中で、第4Qに3Pシュートを2本連続で決めて、そこから流れができました。（マーカス・スマートについて）クォーター序盤に3本中3本の3Pシュートを決めて、素晴らしかった。ディフェンスでの彼の激しいプレーがオフェンスにも良い影響を与えている。（ジャクソン・ヘイズについて）彼とは特別な連携がある。ロブパスのタイミングが抜群で、誰かが後方にいるのを見ると、大きな役割を担っている彼にパスを出したくなる。彼が空中戦に強いのも知っているので、良い化学反応が生まれている。（敵地12勝3敗）アウェイでの試合はいつも難しい。12勝3敗という成績は素晴らしいので、この調子を維持していきたい。

▼レブロン・ジェームズ 第4Qに12―2のランで流れを変えることができた。守備でしっかりと止めることができた。明らかにユタは高確率で多くの得点を重ねていましたが、自分たちは必ず止めなければならなかった。だから守備を強化し、第4Qをスタートさせた。そして、オフェンスがうまく機能するようにした。（トリプルダブルのドンチッチについて）ルカはまるで魔術師だったね。驚きは一切ない。信じられないほど、ただただ素晴らしかった。