高市政権の幹部の1人が18日、記者団に対して個人の思いとした上で核兵器を保有すべきとの考えを示したことが波紋を広げています。発言の詳細や問題点などについて整理します。

◆オフレコ前提の非公式取材で“核保有が必要”との考え示す

今回の発言は、安全保障政策を担当する高市政権の幹部の1人によるものです。オフレコを前提とした非公式取材の場で、記者団に対して「個人の思い」とした上で「私は核を持つべきだと思っている」と核保有が必要との考えを示しました。一方で、非核三原則の見直しについては「政治的な体力が必要で国が二分する議論になる」と指摘した上で政権内で「具体的に検討は進んではいない」との見解を示しました。

オフレコの場での発言でしたが、日本テレビでは発言の重要性から伝えるべきと判断しました。

◆核兵器めぐる政府の見解は

日本政府は唯一の被爆国として、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導していくとの立場をとっています。

また政府は、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」とする「非核三原則」を国の基本政策としています。歴代の政権もこれを堅持してきました。

高市首相も国会で、非核三原則について「現段階で政策上の方針として堅持している」と述べています。

今回の官邸幹部の発言は、個人の考えではありますが、こうした従来の政府見解とは異なる意見ということになります。

◆木原官房長官

官邸幹部の核保有発言について、木原稔官房長官は19日の会見で、発言に関するコメントは控えると繰り返しましたが、「政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持をしている」と強調しました。

また、「核兵器は人類に多大な惨禍をもたらしうるものであり、将来二度と使用されることがないように、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導していくことは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命だ」と述べました。

具体的には、アメリカなど核保有国も加盟する核兵器不拡散条約（NPT）体制を維持・強化するための取り組みを進めていくとしています。

さらに木原長官は、アメリカの核兵器を日本の領土に置いた上で有事に使用できる体制を取るいわゆる「核共有」について、「非核三原則や原子力基本法をはじめとする法体系との関係から、認められないと考えている」との認識を示しました。

◆与野党から一斉に批判 責任論も

木原長官は、官邸幹部に発言を撤回させるかどうかやこの幹部の起用を続けるかどうかについては言及を避けましたが、政府や与野党からは批判が相次いでいます。

ある外務省幹部は、「政府として核保有を検討しているなんてことはありえない」と強調しました。

また自民党の中谷元・前防衛相は19日、「政府の立場として個人的な意見を軽々に言うということは控えるべきだ」と苦言を呈しました。さらに「発言が公になった以上、しかるべき対応をしなければいけない」と述べ、この幹部の辞任も含めて何らかの責任を取るべきとの考えも示しています。

別の自民党議員からも、「核を保有すべきというのは、いくらオフレコでも言い過ぎだ。更迭などの処分は逃れられないのではないか」との声が上がっています。

「平和の党」を党是に掲げる公明党も発言に激しく反発しています。被爆地・広島県選出の斉藤鉄夫代表は19日、「核保有は日本の外交的孤立を招くだけでなく、かえって日本の安全保障環境を劇的に悪化させる。官邸、それも安全保障や核軍縮を担当する幹部からこのような発言が出たことは許せない思いでいっぱいだ。罷免に値する重大な発言だ」と批判しました。

◆与党内の非核三原則見直し論に影響も

政府は来年、「国家安全保障戦略」などのいわゆる「安保関連3文書」を改定する方針です。

自民党内には3文書の改定にあわせて、三原則のうち「持ち込ませず」の部分を見直し、有事の際に、日本に米軍が核兵器を持ち込めることを明示的に認めるべきだとの意見があり、今後議論が行われる見通しです。

ただ今回の官邸幹部に発言について、野党幹部からは「（三原則）見直しという機運の中で、ある意味、官邸の中の安全保障問題に対しての緩みの雰囲気が出たのではないか」という批判も出ています。今回の発言は、今後の議論の行方に影響する可能性もあります。