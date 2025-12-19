エキゾースト以外はほぼブラック仕上げ！

カワサキは、新型モデル「Z900RS Black Ball Edition（ブラックボールエディション）」を2026年2月14日に発売します。

2018年の登場以来、不動の人気を誇っている「Z900RS」のラインナップに新たに加わったBlack Ball Editionは、その名の通り圧倒的な存在感を放つオールブラックスタイルを構築しています。

【画像】超カッコいい！ これが「Z900RS Black Ball Edition」です（14枚）

メーターベゼルやヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、フロントフェンダーステーといった細部に至るまでブラックで統一。

さらに、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、燃料タンクキャップ、チェーン、前後ホイールもブラック仕上げとすることで精悍な印象を際立たせています。

新型モデルの心臓部には、排気量900ccの水冷4ストローク並列4気筒エンジンが搭載されます。新たにETV（電子制御スロットルバルブ）が採用されたことで、従来からのダイレクトな駆動フィールはそのままに、低回転域ではより滑らかな操作性を実現しました。

一方で高回転域においては、力強くエキサイティングな走行体験を提供します。また、ライダーを高揚させる排気音を実現するためのサウンドチューニングも施されています。

先進のライダーサポート技術も豊富に搭載されおり、ボッシュ製IMU（慣性計測装置）を活用した「KCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）」や、シフトアップとダウンの両方に対応する「KQS（カワサキクイックシフター）」、「KTRC（カワサキトラクションコントロール）」、ABS、エレクトロニッククルーズコントロールなどが、走る歓びと安心感を一層高いレベルへと引き上げます。

車体の骨格となる軽量トレリスフレームは、スリムなティアドロップフューエルタンクを抱え込み、リラックスしてライディングを楽しめるハンドリング特性に貢献しています。

足回りには、フルアジャスタブル倒立フロントフォークとホリゾンタルバックリンク式リアサスペンションを装備し、ブレーキシステムには、高い制動力と優れた操作性を発揮するラジアルマウントキャリパーが採用されています。

デザイン面では、カワサキの名車「900 Super Four＝Z1」からインスピレーションを受けたティアドロップ型フューエルタンクや、Z1の意匠を継承した丸型LEDヘッドライト、二眼式メーターなどが伝統的なスタイルを表現しています。同時に、オーバル形状のLEDテールライトはクラシカルな雰囲気と現代技術を融合させています。

国内仕様ではローシートが標準装備となり、厚みのあるウレタンフォームやナローハンドルバーの採用によって、優れたフィット感と扱いやすさを向上させています。

また、レトロな外観でありながら、音声コマンドやナビ機能などの現代的な機能も利用可能です。

Z900RS Black Ball Editionの価格（消費税込）は152万9000円で、上級グレードの「SE」よりも30万円安い設定となっています。