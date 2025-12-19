DeNA¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÀÄÇòÀï¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½
¡¡DeNA¤Ï19Æü¡¢2026 Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ø2026 SPRING CAMP Supported by Umios¡Ù´ü´ÖÃæ¤ËÎý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¤ª¤è¤ÓµåÃÄ¥«¥é¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÈÀÄÇòÀï¡Ê¹ÈÇòÀï¡Ë¡É¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§°ì·³¡Êµå¾ì / ³«»Ï»þ´Ö¡Ë
2·î9Æü¡¡ÀÄÇòÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ / Ì¤Äê¡Ë
2·î11ÆüvsÃæÆü¡Êµ¹ÌîÏÑ / 12»þ30Ê¬¡ËÎý½¬»î¹ç
2·î14Æüvs¥í¥Ã¥Æ¡Êµ¹ÌîÏÑ / 12»þ30Ê¬¡ËÎý½¬»î¹ç
2·î15ÆüvsÃæÆü¡ÊËÌÃ« / 13»þ00Ê¬¡ËÎý½¬»î¹ç
2·î18Æüvs¥ä¥¯¥ë¥È¡Êµ¹ÌîÏÑ / 12»þ30Ê¬¡ËÎý½¬»î¹ç
2·î19Æüvs¥í¥Ã¥Æ¡Ê»åËþ / 12»þ30Ê¬¡ËÎý½¬»î¹ç
2·î21Æüvs¹Åç¡Êµ¹ÌîÏÑ / 13»þ00Ê¬¡Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï
2·î22Æüvs³ÚÅ·¡Êµ¹ÌîÏÑ / 13»þ00Ê¬¡Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï
¢§Æó·³
2·î17Æüvsºå¿À¡Ê¶ñ»ÖÀî / 13»þ00Ê¬¡ËÎý½¬»î¹ç